मानसून के दौरान स्विट्जरलैंड की इन 5 जगहों पर जाएं, यादगार रहेगा सफर

स्विट्जरलैंड को 'यूरोप का दिल' भी कहा जाता है। यह एक खूबसूरत जगह है, जो अपने पहाड़ों, झीलों और हरे-भरे मैदानों के लिए जानी जाती है। बारिश के मौसम में यहां का माहौल बहुत ही मनमोहक हो जाता है। बारिश की बूंदें पहाड़ों पर गिरती हुई एक अनोखा दृश्य बनाती हैं। अगर आप तस्वीरें खींचने के शौकीन हैं तो यहां की प्राकृतिक सुंदरता आपके कैमरे के लिए एक बेहतरीन विषय हो सकती है।

#1 इंटरलाकेन इंटरलाकेन एक खूबसूरत शहर है, जो 2 झीलों के बीच बसा हुआ है। यहां से आप जंगफ्राउ क्षेत्र की ओर जा सकते हैं, जहां बर्फ से ढके पहाड़ और हरे-भरे मैदान आपका स्वागत करते हैं। बारिश के मौसम में यहां की हरियाली और बारिश की बूंदें पहाड़ों पर गिरती हुई एक अनोखा दृश्य बनाती हैं। इस जगह की प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल तस्वीरें खींचने के शौकीन लोगों को बहुत पसंद आते हैं।

#2 लूसर्न लूसर्न एक सुंदर झील वाला शहर है, जो पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहां की झील और पहाड़ों का मिलन बारिश के मौसम में बहुत ही खूबसूरत दिखता है। बारिश की बूंदें पानी पर गिरती हुई एक अनोखा दृश्य बनाती हैं, जिन्हें देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। लूसर्न का पुराना लकड़ी का पुल और शहर के अन्य पुराने स्थल भी तस्वीरें खींचने के लिए बेहतरीन स्थान हैं। यहां आना एक बेहतरीन निर्णय होगा।

#3 जिनेवा झील जिनेवा झील स्विट्जरलैंड की सबसे बड़ी झील है, जो कि फ्रांस तक फैली हुई है। बारिश के मौसम में यहां की हरियाली और बारिश की बूंदें पानी पर गिरती हुई एक अनोखा दृश्य बनाती हैं। जिनेवा झील के आसपास कई छोटे गांव भी हैं, जहां आप स्थानीय जीवनशैली को करीब से देख सकते हैं। इन गांवों की गलियां, घर और प्राकृतिक सुंदरता तस्वीरें खींचने के लिए बेहतरीन विषय हो सकते हैं।

#4 जर्माट्ट जर्माट्ट एक छोटा-सा गांव है, जो मैटरहॉर्न पर्वत के पास स्थित है। इस गांव तक पहुंचने के लिए आपको पैदल चलना पड़ता है, लेकिन इसका नजारा बहुत ही खूबसूरत होता है। बारिश के मौसम में यहां की हरियाली और बारिश की बूंदें पर्वतों पर गिरती हैं, जिसका नजारा देखते ही बनता है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल तस्वीरें खींचने के शौकीन लोगों को बहुत पसंद आते हैं और सुहानी यादें बन जाते हैं।