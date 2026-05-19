मानसून के दौरान भारत की इन 5 जगहों का करें रुख, मिलेगा अनोखा नजारा

मानसून के दौरान कई जगहों की खूबसूरती और बढ़ जाती है। हरियाली, झरने और ठंडी हवा सब कुछ मानसून के कारण होता है। ऐसे में अगर आप मानसून के दौरान घूमने की योजना बना रहे हैं, तो आइए आज हम आपको भारत की ऐसी 5 जगहों के बारे में बताते हैं, जहां मानसून के दौरान जाने पर आपको बहुत सुंदर नजारा देखने को मिलेगा और आपका अनुभव काफी अच्छा रहेगा।

#1 कुर्ग कर्नाटक में स्थित कुर्ग एक खूबसूरत पहाड़ी स्थल है, जो अपने कॉफी बागानों और झरनों के लिए जाना जाता है। मानसून के दौरान यहां की हरियाली और ताजगी का अनुभव करना बेहद सुखद है। यहां आप तड़ियंडामोल पहाड़ी, वन्यजीव अभ्यारण्य, अबी फॉल्स और राजा सीट जैसे स्थलों की सैर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप यहां नदी में राफ्टिंग, पहाड़ों पर चढ़ाई और जीप सफारी जैसी रोमांचक गतिविधियों का भी आनंद ले सकते हैं।

#2 लोनावाला महाराष्ट्र में स्थित लोनावाला एक लोकप्रिय पहाड़ी स्थल है, जो मुंबई और पुणे के बीच स्थित है। यह जगह अपने खूबसूरत झीलों, पहाड़ियों और गुफाओं के लिए मशहूर है। मानसून के दौरान यहां की हरियाली और ताजगी का अनुभव करना बेहद सुखद है। यहां आप लोहागढ़ किला, भुशी डैम, कारला गुफाएं, कंडाला झील, राजमाची किला और लवासा जैसी जगहों की सैर कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहां की प्राकृतिक सुंदरता को निहार सकते हैं।

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#3 चोपता उत्तराखंड में स्थित चोपता एक छोटा-सा पहाड़ी स्थल है, जो अपने ट्रेकिंग मार्गों के लिए जाना जाता है। यह जगह मानसून के दौरान अपने हरे-भरे जंगलों और फूलों के लिए जानी जाती है। यहां से चोपता से तुंगनाथ मंदिर, चोपता ट्रेक, चंद्रशिला चोटी, देवरा गांव और कर्णप्रयाग जैसी जगहों पर आसानी से पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा आप यहां की प्राकृतिक सुंदरता को निहार सकते हैं।

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#4 मुन्नार केरलम में स्थित मुन्नार एक खूबसूरत पहाड़ी स्थल है, जो अपने चाय बागानों के लिए मशहूर है। यह जगह मानसून के दौरान अपनी हरियाली और ताजगी के लिए जानी जाती है। यहां से अनामुडी चोटी, एरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, मट्टुपेट्टी बांध, नुंदलाला गुफाएं, कुंडला बांध और चाय संग्रहालय जैसी जगहों पर आसानी से पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा आप यहां की प्राकृतिक सुंदरता को निहार सकते हैं।