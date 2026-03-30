IPL देखने के लिए धर्मशाला जाने वाले हैं? इन स्थलों को देखे बिना यात्रा रहेगी अधूरी

#1 मैक्लॉडगंज मैक्लॉडगंज धर्मशाला का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जिसे 'लिटिल लंदन' भी कहा जाता है। यह जगह तिब्बती संस्कृति का केंद्र है और यहां बौद्ध मठ, मंदिर और संग्रहालय देखने को मिलते हैं। आप यहां तिब्बती हस्तशिल्प खरीद सकते हैं और स्थानीय भोजन का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा यहां ट्रेकिंग करने वाले पर्यटकों के लिए भी कई रास्ते उपलब्ध हैं। यहां के शांत वातावरण में आप सुकून का अनुभव कर सकते हैं।

#2 भागसूनाग झरना भागसूनाग झरना धर्मशाला के पास स्थित एक प्राकृतिक झरना है, जो अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। यह झरना हरी-भरी पहाड़ियों के बीच स्थित है और इसका पानी ठंडा और ताजगी भरा है। यहां आकर आप प्रकृति की गोद में कुछ पल बिता सकते हैं और ताजगी भरे पानी में स्नान कर सकते हैं। यह जगह फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए भी बेहतरीन है, क्योंकि यहां के दृश्य बहुत ही मनमोहक हैं।

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#3 कांगड़ा किला कांगड़ा किला हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना और बड़ा किला माना जाता है, जो धर्मशाला से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित है। यह किला पुराने समय में बना था और इसकी बनावट बहुत ही खास है। यहां से चारों ओर का नजारा देखना बहुत ही सुंदर है। इस किले में कई पुराने समय की चीजें भी देखने को मिलती हैं, जो इतिहास प्रेमियों को आकर्षित करती हैं। यहां आकर आप इतिहास की झलक पा सकते हैं।

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#4 धर्मकोट धर्मकोट धर्मशाला से कुछ ही दूरी पर स्थित एक छोटा-सा गांव है, जो अपने शांतिपूर्ण माहौल के लिए जाना जाता है। यहां आप सूर्योदय या सूर्यास्त का मनमोहक दृश्य देख सकते हैं, जो आपके दिल को छू जाएगा। इसके अलावा यहां योग और ध्यान करने वालों के लिए भी कई केंद्र उपलब्ध हैं। इस गांव में ट्रेकिंग करने वालों के लिए भी कई रास्ते उपलब्ध हैं। यहां आ कर आप स्थानीय लोगों संग समय बिता सकेंगे।