भीड़-भाड़ से दूर शांतिपूर्ण छुट्टी बिताने के लिए इन 5 जगहों का करें रुख

मणिपुर पूर्वोत्तर भारत का एक सुंदर राज्य है, जो अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है।

यहां का लोकटक झील बहुत प्रसिद्ध है, जहां आप नाव की सवारी का आनंद ले सकते हैं।

इसके अलावा यहां के कंगला किला और इम्फाल संग्रहालय भी देखने लायक हैं। मणिपुर में आप पैदल यात्रा, पक्षी दर्शन और तस्वीरें खींचने जैसी गतिविधियों का भी आनंद ले सकते हैं।

यहां का शांत माहौल आपको सुकून का एहसास कराएगा।