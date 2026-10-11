भीड़-भाड़ से दूर शांतिपूर्ण छुट्टी बिताने के लिए इन 5 जगहों का करें रुख
क्या है खबर?
अगर आप अपनी व्यस्त दिनचर्या से ब्रेक लेकर एक आरामदायक और शांतिपूर्ण छुट्टी बिताना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। भारत में भी कई ऐसी खूबसूरत जगहें हैं, जहां आप भीड़-भाड़ से दूर शांति का अनुभव कर सकते हैं। यहां की प्राकृतिक सुंदरता, शांत माहौल और सांस्कृतिक धरोहर आपको सुकून का एहसास कराएंगी। आइए आज हम आपको 5 ऐसी जगहों के बारे में बताते हैं।
#1
मणिपुर की शांति का अनुभव करें
मणिपुर पूर्वोत्तर भारत का एक सुंदर राज्य है, जो अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है।
यहां का लोकटक झील बहुत प्रसिद्ध है, जहां आप नाव की सवारी का आनंद ले सकते हैं।
इसके अलावा यहां के कंगला किला और इम्फाल संग्रहालय भी देखने लायक हैं। मणिपुर में आप पैदल यात्रा, पक्षी दर्शन और तस्वीरें खींचने जैसी गतिविधियों का भी आनंद ले सकते हैं।
यहां का शांत माहौल आपको सुकून का एहसास कराएगा।
#2
माउंट आबू की ठंडक का मजा लें
राजस्थान का एकमात्र पहाड़ी स्थल माउंट आबू अपनी ठंडी जलवायु और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है।
यह स्थान उन लोगों के लिए आदर्श है, जो गर्मियों में ठंडक का अनुभव करना चाहते हैं। यहां नक्की झील, दिलवाड़ा मंदिर और गुरु शिखर जैसे पर्यटन स्थल हैं।
इसके अलावा माउंट आबू में आप पैदल यात्रा, पक्षी दर्शन और तस्वीरें खींचने जैसी गतिविधियों का भी आनंद ले सकते हैं।
#3
दार्जिलिंग की चाय और पहाड़ों का आनंद
पश्चिम बंगाल में स्थित दार्जिलिंग अपनी चाय बागानों और पहाड़ी रेलगाड़ी के लिए मशहूर है। यहां से कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला का नजारा बेहद खूबसूरत दिखता है।
इसके अलावा यहां के हिमालयन रेलवे संग्रहालय और शांति स्तूप भी देखने लायक हैं।
दार्जिलिंग में आप पैदल यात्रा, पक्षी दर्शन और तस्वीरें खींचने जैसी गतिविधियों का भी आनंद ले सकते हैं। यहां की ठंडी जलवायु और प्राकृतिक सुंदरता आपको सुकून का एहसास कराएगी।
#4
हंपी की ऐतिहासिक धरोहर
कर्नाटक राज्य में स्थित हंपी एक ऐतिहासिक स्थल है, जो विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल है। यह स्थान विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रहा है।
यहां के विट्ठल मंदिर, हजारा राम मंदिर और विजय विट्ठल मंदिर देखने लायक हैं। हंपी में आप पैदल यात्रा, पक्षी दर्शन और तस्वीरें खींचने जैसी गतिविधियों का भी आनंद ले सकते हैं।
यहां की ऐतिहासिक धरोहर और प्राकृतिक सुंदरता आपको सुकून का एहसास कराएगी।
#5
पौड़ी गढ़वाल की प्राकृतिक सुंदरता
उत्तराखंड राज्य में स्थित पौड़ी गढ़वाल एक शांतिपूर्ण पहाड़ी स्थल है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ठंडी जलवायु के लिए जाना जाता है।
यहां आप पैदल यात्रा, पक्षी दर्शन और तस्वीरें खींचने जैसी गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं।
पौड़ी गढ़वाल में कई मंदिर भी हैं, जो धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। यहां की ठंडी जलवायु और प्राकृतिक सुंदरता आपको सुकून का एहसास कराएगी।