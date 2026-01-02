विद्या बालन करती हैं 'नो रॉ फूड' डाइट का पालन, जानिए इसके बारे में सब कुछ

विद्या बालन ने अचानक वजन घटाकर अपने प्रशंसकों को चौका दिया था। इसका श्रेय उन्होंने अपनी एंटी-इंफ्लेमेटरी यानि सूजन दूर करने वाली डाइट को दिया था। हालांकि, हाल ही में उन्होंने खुलासा किया कि वह 'नो रॉ फूड' डाइट भी अपनाती हैं। उनके खान-पान में कोई भी कच्चा खाना शामिल नहीं रहता है। आइए इस डाइट के बारे में विस्तार से जानते हैं और इसके फायदों पर भी नजर डालते हैं।

डाइट क्या होती है 'नो रॉ फूड' डाइट? विद्या ने एक यूट्यूब वीडियो के दौरान बताया था कि वह कच्चे खाद्य पदार्थों से सख्त परहेज करती हैं। उनकी डाइट में सिर्फ पके हुए और प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ शामिल रहते हैं। उनके खान-पान में कच्चे फल और सब्जियां और कच्चा दूध आदि शामिल नहीं होता है। इस तरह की डाइट के जरिए आप बीमारियों से सुरक्षित रह सकते हैं और खाद्य पदार्थों में मौजूद नुकसानदायक बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं।

#1 नहीं होतीं खाने से होने वाली बीमारियां जब हम खाने को अच्छी तरह पका लेते हैं तो उसमें मौजूद सभी तरह के हानिकारक बैक्टीरिया मर जाते हैं। पकाने से साल्मोनेला, E कोली और लिस्टेरिया जैसे बैक्टीरिया और पैथोजन का सफाया हो जाता है। ये कच्चे डेयरी उत्पादों और अंकुरित अनाज में पाए जाते हैं। इससे आपको खाने से होने वाली बीमारियों से सुरक्षित रहने में मदद मिल सकती है और संपूर्ण स्वास्थ्य का समर्थन हो सकता है।

#2 बेहतर तरीके से पचता है खाना खाना गर्म तापमान में बनता है, जो उसमें मौजूद सख्त फाइबर और प्रोटीन को तोड़ देता है। इससे शरीर के लिए भोजन को चबाना और पचाना आसान हो जाता है। सब्जियां आदि को पकाकर खाने से सूजन, गैस और अपच जैसी समस्याएं नहीं पैदा होती हैं। साथ ही इससे पेट अच्छी तरह साफ भी हो जाता है। जिन लोगों को पाचन से जुड़ी गंभीर बीमारियां होती हैं, उन्हें तो कभी भी कच्चे खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए।

#3 अच्छी तरह अवशोषित होते हैं पोषक तत्व अगर आप खाद्य पदार्थों को पकाकर खाते हैं तो आपका शरीर उनमें मौजूद पोशाक तत्वों को बेहतर तरीके से अवशोषित कर पाएगा और आप ज्यादा स्वस्थ रह सकेंगे। पकाने से लाइकोपीन नाम का एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा आसानी से अवशोषित होता है, जिससे उसके ज्यादा फायदे मिल पाते हैं। इसी तरह इससे भोजन में बीटा-कैरोटीन की मात्रा भी बढ़ जाती है। कच्ची की तुलना में पकी हुई सब्जियों में ज्यादा आयरन, कैल्शियम और जिंक होता है।