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आयरन के अवशोषण को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं ये खाद्य पदार्थ, करें इनका सेवन
आयरन के अवशोषण को बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ

आयरन के अवशोषण को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं ये खाद्य पदार्थ, करें इनका सेवन

लेखन सयाली
Jul 05, 2026
12:50 pm
क्या है खबर?

आयरन की कमी खून की कमी का एक प्रमुख कारण है, जो शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी को जन्म देती है। आयरन की कमी से बचने के लिए आयरन युक्त आहारों का सेवन करना जरूरी है। हालांकि, सिर्फ आयरन से भरपूर खाद्य पदार्थ खाने से काम नहीं चल सकता। इसके लिए अन्य पोषक तत्वों की भी जरूरत होती है। आइए हम कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में बताते हैं, जो आयरन के अवशोषण को बढ़ा सकते हैं।

#1

नींबू का रस

नींबू का रस विटामिन-C का बेहतरीन स्त्रोत है, जो आयरन के अवशोषण को बढ़ाने में मदद कर सकता है। विटामिन-C आयरन को अधिक प्रभावी तरीके से अवशोषित करने में मदद करता है। आप इसे अपने आहार में शामिल करने के लिए सलाद, पानी या फिर अन्य पेय पदार्थों में नींबू का रस मिला सकते हैं। यह न केवल आयरन के अवशोषण को बढ़ाता है, बल्कि प्रतिरक्षा प्रणाली को भी मजबूत करता है।

#2

टमाटर

टमाटर भी विटामिन-C से भरपूर होते हैं। ये सलाद, सूप या फिर सब्जी के रूप में आसानी से खाए जा सकते हैं। टमाटर को अपने खान-पान में शामिल करने से न केवल आयरन के अवशोषण में सुधार हो सकता है, बल्कि यह दिल की सेहत के लिए भी फायदेमंद है। इसके अलावा टमाटर में मौजूद तत्व शरीर को हानिकारक चीजों से बचाते हैं और त्वचा को भी स्वस्थ रखते हैं।

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#3

हरी पत्तेदार सब्जियां

पालक, मेथी और बथुआ जैसी हरी पत्तेदार सब्जियां आयरन का अच्छा स्रोत होती हैं। इन सब्जियों में विटामिन-C भी होता है, जो आयरन के अवशोषण को बढ़ाता है। इनका सेवन करके आप अपनी आयरन की कमी को पूरा कर सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां न केवल आयरन प्रदान करती हैं, बल्कि इनमें मौजूद अन्य जरूरी तत्व भी शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। इनका नियमित सेवन सेहत के लिए बहुत लाभकारी है।

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#4

सूखे मेवे

सूखे मेवे. जैसे किशमिश, खुबानी और अंजीर भी आयरन के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। इन सूखे मेवों में ज्यादा मात्रा में आयरन होता है, जो शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या बढ़ाने में मदद करता है। इसके अलावा इनमें मौजूद फाइबर और विटामिन भी शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। इनका नियमित सेवन करने से आप अपनी आयरन की कमी को पूरा कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं।

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