आयरन के अवशोषण को बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ

आयरन के अवशोषण को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं ये खाद्य पदार्थ, करें इनका सेवन

लेखन सयाली 12:50 pm Jul 05, 202612:50 pm

क्या है खबर?

आयरन की कमी खून की कमी का एक प्रमुख कारण है, जो शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी को जन्म देती है। आयरन की कमी से बचने के लिए आयरन युक्त आहारों का सेवन करना जरूरी है। हालांकि, सिर्फ आयरन से भरपूर खाद्य पदार्थ खाने से काम नहीं चल सकता। इसके लिए अन्य पोषक तत्वों की भी जरूरत होती है। आइए हम कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में बताते हैं, जो आयरन के अवशोषण को बढ़ा सकते हैं।