छत पर उगाई जा सकती हैं ये 5 सब्जियां, आसान हैं उगाना

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धनिया

धनिया की पत्तियां हर भारतीय रसोई में इस्तेमाल होती हैं। इसे उगाना बहुत आसान है। बस एक गमले में अच्छी मिट्टी डालकर उसमें धनिये के बीज बो दें। इसे रोजाना पानी दें और धूप में रखें। 7-10 दिन में छोटे-छोटे पौधे निकलने लगेंगे। जब पत्तियां हरी हो जाएं तो उन्हें काटकर अपने खाने में इस्तेमाल करें। इससे आपका खाना न केवल स्वादिष्ट बनेगा बल्कि पौष्टिक भी रहेगा। इस तरह आप अपनी छत पर ताजा धनिया उगा सकते हैं।