छत पर उगाई जा सकती हैं ये 5 सब्जियां, आसान हैं उगाना
क्या है खबर?
छत पर सब्जियां उगाना न केवल एक अच्छा शौक है, बल्कि यह आपके खाने को ताजा और पौष्टिक भी बनाता है। इसके लिए आपको किसी विशेष उपकरण की जरूरत नहीं होती। बस कुछ पौधों के बीज और थोड़ी सी देखभाल से आप अपनी छत को हरा-भरा बना सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी सब्जियों के बारे में बताएंगे, जिन्हें आप आसानी से अपनी छत पर उगा सकते हैं।
#1
टमाटर
टमाटर की खेती के लिए आपको बस कुछ मिट्टी की टोकरी चाहिए, जिसमें आप टमाटर के बीज बो सकते हैं। इसे रोजाना पानी दें और धूप में रखें। 10-15 दिन में आपको छोटे-छोटे पौधे दिखने लगेंगे। ध्यान रखें कि टमाटर के पौधों को पर्याप्त धूप और पानी की जरूरत होती है। जब फल लाल हो जाएं तो उन्हें तोड़कर सलाद या किसी अन्य व्यंजन में इस्तेमाल करें। इससे आपका खाना भी पौष्टिक बनेगा।
#2
हरी मिर्च
हरी मिर्च भी एक ऐसी सब्जी है, जिसे आप आसानी से अपनी छत पर उगा सकते हैं। इसके लिए आपको छोटे-छोटे गमले चाहिए, जिनमें आप मिट्टी डालकर मिर्च के बीज बो सकते हैं। इसे रोजाना पानी दें और धूप में रखें। 15-20 दिन में आपको छोटे-छोटे पौधे दिखने लगेंगे। जब फल हरे हो जाएं तो उन्हें तोड़कर अपने खाने में इस्तेमाल करें। इससे आपका खाना न केवल स्वादिष्ट बनेगा बल्कि सेहतमंद भी रहेगा।
#3
धनिया
धनिया की पत्तियां हर भारतीय रसोई में इस्तेमाल होती हैं। इसे उगाना बहुत आसान है। बस एक गमले में अच्छी मिट्टी डालकर उसमें धनिये के बीज बो दें। इसे रोजाना पानी दें और धूप में रखें। 7-10 दिन में छोटे-छोटे पौधे निकलने लगेंगे। जब पत्तियां हरी हो जाएं तो उन्हें काटकर अपने खाने में इस्तेमाल करें। इससे आपका खाना न केवल स्वादिष्ट बनेगा बल्कि पौष्टिक भी रहेगा। इस तरह आप अपनी छत पर ताजा धनिया उगा सकते हैं।
#4
पालक
पालक एक पौष्टिक सब्जी है, जिसे आप अपनी छत पर आसानी से उगा सकते हैं। इसके लिए आपको बस एक बड़ा गमला चाहिए, जिसमें अच्छी मिट्टी डालकर पालक के बीज बो दें। इसे रोजाना पानी दें और धूप में रखें। 10-15 दिन में छोटे-छोटे पौधे निकलने लगेंगे। जब पत्तियां हरी हो जाएं तो उन्हें काटकर अपने खाने में इस्तेमाल करें। इससे आपका खाना न केवल पौष्टिक बनेगा बल्कि ताजा भी रहेगा।
#5
पत्तेदार सब्जियां
पत्तेदार सब्जियां जैसे मेथी, बथुआ आदि भी आप अपनी छत पर उगा सकते हैं। इसके लिए भी आपको बस एक गमले चाहिए, जिसमें अच्छी मिट्टी डालकर इनमें बीज बो दें। इन्हें रोजाना पानी दें और धूप में रखें। 7-10 दिन में छोटे-छोटे पौधे निकलने लगेंगे। जब पत्तियां हरी हो जाएं तो उन्हें काटकर अपने खाने में इस्तेमाल करें। इस तरह आप अपनी छत पर ताजा पत्तेदार सब्जियां उगा सकते हैं।