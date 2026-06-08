घर पर बनाया जा सकता है स्वीट सोया सॉस, बाजार से खरीदने की नहीं है जरूरत

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सबसे पहले सोया अर्क बनाएं

अगर आपके पास पहले से ही सोया अर्क नहीं है तो सबसे पहले इसे तैयार करें। इसके लिए सोया अर्क बनाने के लिए एक कटोरे में सोया बीन लें, फिर इसे पानी से धोकर एक मिक्सर में डालें। इसके बाद इसमें थोड़ा पानी डालकर पीस लें, फिर इस मिश्रण को एक ढक्कन वाले बर्तन में भरकर ठंडा करें। आप चाहें तो इसमें बाजार का सोया सॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि, किसी अच्छे ब्रांड वाला सोया अर्क उपयोग करें।