घर पर बनाया जा सकता है स्वीट सोया सॉस, बाजार से खरीदने की नहीं है जरूरत
क्या है खबर?
आजकल बाजार में कई ब्रांड के स्वीट सोया सॉस मिलते हैं। हालांकि, उनमें से अधिकतर में ऐसे तत्व होते हैं, जो सेहत के लिए ठीक नहीं होते। ऐसे में बेहतर है कि आप घर पर ही स्वीट सोया सॉस बनाएं। यह स्वाद में भी बढ़िया होता है और इसमें ताजा सामग्रियां भी शामिल होती हैं। आइए आज हम आपको वेज स्वीट सोया सॉस की रेसिपी बताते हैं, जिसे आप कुछ ही मिनट में बना सकते हैं।
सामग्रियां
वेज स्वीट सोया सॉस बनाने के लिए जरूरी चीजें
स्वीट सोया सॉस बनाने के लिए आपको एक चौथाई कप सोया का अर्क, एक चौथाई कप पानी, 2 बड़े चम्मच सफेद सिरका, एक चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, 2 चम्मच शहद या चीनी, एक बड़ा चम्मच मक्के का आटा, एक चुटकी कद्दूकस की हुई अदरक, एक चम्मच लहसुन का पाउडर, थोड़ा-सा काली मिर्च का पाउडर, एक चम्मच तिल का तेल और सफेद तिल चाहिए होंगे। सामग्री की मात्रा को आप बढ़ा या घटा सकते हैं।
#1
सबसे पहले सोया अर्क बनाएं
अगर आपके पास पहले से ही सोया अर्क नहीं है तो सबसे पहले इसे तैयार करें। इसके लिए सोया अर्क बनाने के लिए एक कटोरे में सोया बीन लें, फिर इसे पानी से धोकर एक मिक्सर में डालें। इसके बाद इसमें थोड़ा पानी डालकर पीस लें, फिर इस मिश्रण को एक ढक्कन वाले बर्तन में भरकर ठंडा करें। आप चाहें तो इसमें बाजार का सोया सॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि, किसी अच्छे ब्रांड वाला सोया अर्क उपयोग करें।
#2
ऐसे करें रेसिपी की शुरूआत
स्वीट सोया सॉस बनाने के लिए सबसे पहले एक कटोरे में सोया अर्क, पानी, सिरका, काली मिर्च पाउडर और शहद या चीनी डालकर अच्छे से मिलाएं। इसके बाद एक पैन में मक्के का आटा और पानी को मिलाकर गर्म कर लें। जब यह मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो इसमें सोया सॉस वाला मिश्रण डालकर अच्छी तरह मिला लें। अब इस मिश्रण को एक ढक्कन वाले बर्तन में भरकर ठंडा करें।
#3
स्वीट सोया सॉस को करें गाढ़ा
अब सोया सॉस को दोबारा से पैन में डालकर गर्म करें और उसमें कद्दूकस की हुई अदरक, लहसुन पाउडर, काली मिर्च पाउडर और तिल का तेल मिलाएं। जब यह मिश्रण अच्छी तरह से मिल जाए तो इसे एक ढक्कन वाले बर्तन में भरकर ठंडा करें। आप इस मिश्रण को किसी भी खाने के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आपके खाने को स्वादिष्ट बनाएगा और इसे बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगेगा।