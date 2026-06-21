वेज स्कैंडिनेवियन ओपन सैंडविच की रेसिपी

घर पर आसानी से बनाया जा सकता है वेज स्कैंडिनेवियन ओपन सैंडविच, जानिए इसकी रेसिपी

लेखन सयाली 11:04 am Jun 21, 202611:04 am

क्या है खबर?

स्कैंडिनेविया यूरोप का एक क्षेत्र है, जहां स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे और आइसलैंड आदि देश आते हैं। इन देशों में ओपन सैंडविच खाने का चलन है, जो ब्रेड के टुकड़े पर सब्जियां रखकर बनाए जाते हैं। आइए आज हम आपको वेज स्कैंडिनेवियन ओपन सैंडविच की रेसिपी बताते हैं, जिसे घर पर बनाना आसान है। इसे आप नाश्ते में तो खा ही सकते हैं, साथ ही स्नैक के रूप में भी इसका सेवन कर सकते हैं।