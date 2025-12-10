पैंटोन कलर ऑफ द ईयर 2026 है 'क्लाउड डांसर', पुरुषों के लिए इससे प्रेरित आउटफिट

पैंटोन हर साल एक खास रंग का चुनाव करता है, जो फैशन और डिजाइन की दुनिया में अहमियत रखता है। 2026 के लिए पैंटोन ने 'क्लाउड डांसर' को 'कलर ऑफ द ईयर' चुना है, जो सफेद और हल्के ग्रे का मेल है। यह रंग शांति और सादगी का प्रतीक माना जा रहा है। आज के फैशन टिप्स में हम इस रंग को ध्यान में रखते हुए पुरुषों के लिए कुछ बेहतरीन परिधान बताएंगे, जो उन्हें एक खास लुक देंगे।

#1 सफेद कुर्ता-पायजामा कुर्ता-पायजामा एक पारंपरिक भारतीय परिधान है, जो हर मौके पर अच्छा लगता है। यह परिधान सफेद रंग में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। इसे आप शादी-ब्याह या किसी खास मौके पर पहन सकते हैं। कुर्ते की फिटिंग सही होनी चाहिए, ताकि आपका लुक आकर्षक लगे। वहीं पायजामा आरामदायक होना चाहिए, ताकि आप पूरे दिन आराम से रह सकें। इस परिधान को आप हल्के रंग की जैकेट के साथ पहन सकते हैं, जिससे आपका लुक और भी खास बनेगा।

#2 सफेद शेरवानी अगर आप शादी या किसी बड़े समारोह में जाने वाले हैं तो सफेद शेरवानी एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है। शेरवानी पर हल्की कढ़ाई या सजावट हो तो यह और भी आकर्षक लगेगी। इसे सफेद चूड़ीदार पायजामा के साथ पहनें, ताकि आपका लुक शाही लगे। इस परिधान को आप सफेद मोतियों की माला और हल्के रंग की पगड़ी के साथ पहन सकते हैं, जिससे आप किसी राजा जैसे लगेंगे और आत्मविश्वासी महसूस करेंगे।

#3 सफेद नेहरू जैकेट नेहरू जैकेट किसी भी कुर्ता-पायजामा या शर्ट-पैंट के साथ अच्छी लगती है। इसे आप किसी भी रंग के कुर्ते या टी-शर्ट के साथ पहन सकते हैं। अगर आप सफेद रंग की नेहरू जैकेट पहन रहे हैं तो उसके अंदर नीले या काले रंग की शर्ट पहनें और मेल खाते हुए रंग की पैंट स्टाइल करें। इस लुक को पूरा करने के लिए आप फॉर्मल जूते पहन सकते हैं। यह आउटफिट किसी भी मौके पर अच्छा लग सकता है।

#4 सफेद सूट अगर आप ऑफिस या किसी औपचारिक कार्यक्रम में जाना चाहते हैं तो सफेद सूट एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसे आप सफेद शर्ट और हल्के रंग की टाई के साथ पहन सकते हैं। सूट की फिटिंग सही होनी चाहिए, ताकि आपका लुक पेशेवर लगे। अगर आपको पूरा सूट सफेद नहीं चाहिए तो अंदर की शर्ट को किसी अन्य रंग का रखें। आप पेस्टल रंगों वाली या गहरे रंगों वाली, दोनों तरह की शर्ट पहन सकते हैं।