वैलेंटाइन डे: अपने साथी के साथ इन रोमांटिक जगहों पर घूमने जाएं, दिन बन जाएगा खास

हर साल 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। इस दिन को खास बनाने के लिए जोड़े तरह-तरह के तरीके अपनाते हैं, जिसमें यात्रा करना भी शामिल होता है। इस खास दिन पर घूमने के लिए कोई रोमांटिक जगह ही चुननी चाहिए, जो आपके रिश्ते को और गहरा कर दे। आज के लेख में हम आपको भारत की कुछ खास जगहों के बारे में बताने वाले हैं, जो वैलेंटाइन डे पर साथी के साथ घूमने के लिए बढ़िया रहेंगी।

#1 उदयपुर उदयपुर को 'झीलों का शहर' कहते हैं, जो राजस्थान में स्थित एक खूबसूरत शहर है। यहां की झीलें और महल इसे एक रोमांटिक गंतव्य बनाते हैं। आप यहां नाव की सवारी कर सकते हैं, सिटी पैलेस देख सकते हैं और पिछोला झील के किनारे बैठकर रोमांटिक डिनर डेट का आनंद ले सकते हैं। यहां के होटल भी बहुत सुंदर हैं, जहां आप अपने साथी के साथ आराम कर सकते हैं और शहर की सुंदरता का नजारा देख सकते हैं।

#2 गोवा गोवा अपने खूबसूरत समुद्र तटों, जीवंत रात्रि जीवन और पुर्तगाली प्रभाव वाले चर्चों के लिए जाना जाता है। यह स्थान युवा जोड़ों के बीच लोकप्रिय है, क्योंकि यहां आप पार्टी कर सकते हैं या शांति से समुद्र तट पर बैठकर रोमांटिक समय बिता सकते हैं। इसके अलावा गोवा में कई तरह की जल गतिविधियां भी उपलब्ध हैं, जिन्हें आप अपने साथी के साथ आजमा सकते हैं। यहां का मौसम भी बहुत सुहावना रहता है, जो आपके अनुभव को खास बनाएगा।

Advertisement

#3 कुर्ग कर्नाटक में स्थित कुर्ग एक पहाड़ी स्थल है, जिसे 'भारत का स्कॉटलैंड' भी कहा जाता है। यहां की हरी-भरी वादियां, चाय-कॉफी के बागान और ठंडी हवा इसे एक आदर्श रोमांटिक गंतव्य बनाती हैं। आप यहां पैदल यात्रा कर सकते हैं, झरनों का नजारा ले सकते हैं या बस प्रकृति की गोद में आराम कर सकते हैं। कुर्ग में कई आरामगाह भी हैं, जहां आप अपने साथी के साथ आराम कर सकते हैं और पिकनिक मना सकते हैं।

Advertisement

#4 अंडमान और निकोबार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अपने साफ-सुथरे समुद्र तटों और नीले पानी के लिए मशहूर हैं। यहां आकर आप समुद्र तट पर रोमांटिक डेट प्लान कर सकते हैं, पानी के नीचे की दुनिया देख सकते हैं या अपने साथी को प्रपोज कर सकते हैं। पोर्ट ब्लेयर में सेल्युलर जेल और ABD बीच भी देखने लायक हैं। यहां का मौसम पूरे साल सुहावना रहता है, जो आपके अनुभव को और भी खास बनाएगा।