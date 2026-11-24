वड़े में इस्तेमाल होने वाले मसाले जैसे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च पाचन तंत्र के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं।

अदरक और लहसुन में सूजन कम करने वाले गुण होते हैं, जो पेट की सूजन को कम करने में मदद करते हैं।

हरी मिर्च में मौजूद फाइबर पाचन को सक्रिय करता है, जिससे खाना जल्दी पचता है।

इसके अलावा वड़े में आलू का उपयोग भी होता है, जो पोटेशियम का अच्छा स्रोत है और पाचन को सुधारने में सहायक है।