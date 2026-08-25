मथुरा और वृंदावन में स्थित भगवान कृष्ण के मंदिर

मथुरा और वृंदावन में स्थित हैं भगवान कृष्ण के ये 5 मंदिर, एक बार जरूर जाएं

लेखन अंजली 12:41 pm Aug 25, 202612:41 pm

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश में स्थित मथुरा और वृंदावन भगवान कृष्ण के प्रमुख धार्मिक स्थल हैं। ये दोनों ही स्थान पौराणिक कहानियों से जुड़े हुए हैं। मथुरा भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मानी जाती है, वहीं वृंदावन उनके द्वारा बनाई गई जगह मानी जाती है। यहां के मंदिरों में जाकर भक्त भगवान कृष्ण के दर्शन कर सकते हैं और उनकी लीलाओं का अनुभव कर सकते हैं। आइए यहां स्थित भगवान कृष्ण के मंदिर के बारे में जानते हैं।