मिट्टी के मटके को साफ करने के तरीके

गर्मियों में मिट्टी के मटके का करते हैं इस्तेमाल? इन सफाई टिप्स को न करें नजरअंदाज

लेखन अंजली 03:35 pm Jun 08, 202603:35 pm

क्या है खबर?

गर्मियों में पानी की खपत बढ़ जाती है क्योंकि इस दौरान गर्मी के कारण शरीर में पानी की कमी हो जाती है। इस कमी को पूरा करने के लिए लोग तरह-तरह के उपाय अपनाते हैं और उनमें से एक है मिट्टी का मटका। यह प्राकृतिक कूलर की तरह काम करता है, लेकिन इसे नियमित तौर पर साफ करना जरूरी है। आइए आज हम आपको मिट्टी के मटके को साफ करने के कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताते हैं।