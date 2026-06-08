गर्मियों में मिट्टी के मटके का करते हैं इस्तेमाल? इन सफाई टिप्स को न करें नजरअंदाज
क्या है खबर?
गर्मियों में पानी की खपत बढ़ जाती है क्योंकि इस दौरान गर्मी के कारण शरीर में पानी की कमी हो जाती है। इस कमी को पूरा करने के लिए लोग तरह-तरह के उपाय अपनाते हैं और उनमें से एक है मिट्टी का मटका। यह प्राकृतिक कूलर की तरह काम करता है, लेकिन इसे नियमित तौर पर साफ करना जरूरी है। आइए आज हम आपको मिट्टी के मटके को साफ करने के कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताते हैं।
#1
सिरके और बेकिंग सोडा का करें इस्तेमाल
मिट्टी के मटके की सफाई के लिए सिरके और बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले मटके के अंदर थोड़ा सिरका डालें, फिर इसमें एक चम्मच बेकिंग सोडा मिलाएं। अब इसे कुछ मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। इससे मटके के अंदर जमा सभी गंदगी ढीली हो जाएगी। इसके बाद मटके को गर्म पानी से धो लें और साफ कपड़े से पोंछकर सुखा लें।
#2
गर्म पानी का करें इस्तेमाल
अगर आपके मिट्टी के मटके पर कोई खास दाग लग गया है तो उसे साफ करने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल करें। इसके लिए सबसे पहले मटके को गर्म पानी से भरें और उसमें थोड़ा साबुन मिलाएं, फिर इसे 10-15 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दें। अब एक नरम ब्रश की मदद से मटके के अंदरूनी हिस्से को साफ करें। इसके बाद मटके को ठंडे पानी से धो लें।
#3
नींबू का रस भी है असरदार
नींबू का रस प्राकृतिक रूप से खट्टा होता है, जो मिट्टी के मटके पर लगे जिद्दी दागों को हटाने में मदद कर सकता है। इसके लिए मटके के अंदर थोड़ा नींबू का रस निचोड़ें, फिर इसे कुछ मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। अब नरम ब्रश या कपड़े से मटके को रगड़ें। इससे सभी गंदगी आसानी से निकल जाएगी और मटके चमक उठेगा। इसके बाद मटके को ठंडे पानी से धो लें।
#4
नमक का भी किया जा सकता है इस्तेमाल
नमक में सफाई के गुण होते हैं, जो मिट्टी के मटके से दाग हटाने में मदद कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मटके के अंदर थोड़ा नमक डालें, फिर इसे कुछ मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। अब नरम ब्रश या कपड़े से मटके को रगड़ें। इससे सभी गंदगी आसानी से निकल जाएगी और मटके चमक उठेगा। इसके बाद मटके को ठंडे पानी से धो लें।
#5
धूप में सुखाएं
मिट्टी के मटके को धोने के बाद उसे धूप में सुखाना बहुत जरूरी है ताकि उसमें नमी न रहे और कीटाणु पनपने का मौका न मिले। इसके लिए मटके को खुली जगह पर रखें जहां धूप अच्छे से लगे। इससे आपका मटका साफ-सुथरा रहेगा और लंबे समय तक चलेगा। इन तरीकों से आप आसानी से अपने मिट्टी के मटके को साफ कर सकते हैं और उसका सही तरीके से ध्यान रख सकते हैं।