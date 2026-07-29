अपने कुत्ते को फर्नीचर चबाने से रोकने के लिए अपनाएं ये तरीके, फर्नीचर रहेगा सुरक्षित
क्या है खबर?
अगर आपका कुत्ता फर्नीचर को चबाने का शौक रखता है तो आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। इस समस्या का समाधान आसान है और इसके लिए कुछ सरल कदम उठाए जा सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने कुत्ते को फर्नीचर चबाने से रोक सकते हैं और उसे सुरक्षित रख सकते हैं। इन तरीकों से न केवल आपका फर्नीचर सुरक्षित रहेगा, बल्कि आपका कुत्ता भी खुश रहेगा।
#1
कुत्ते के लिए खास चबाने वाले खिलौने खरीदें
अपने कुत्ते के लिए ऐसे खास चबाने वाले खिलौने खरीदें, जो उसे व्यस्त रखें और उसके चबाने की इच्छा को पूरा करें।
ये खिलौने न केवल मजेदार होते हैं बल्कि इनके माध्यम से आपका कुत्ता अपनी ऊर्जा भी खर्च कर सकता है।
इसके अलावा आप इन खिलौनों को अलग-अलग आकार और प्रकार में खरीद सकते हैं, जिससे आपके कुत्ते को नए अनुभव मिलेंगे और वह फर्नीचर को नहीं चबाएगा।
#2
कुत्ते को व्यस्त रखें
अपने कुत्ते को नियमित रूप से टहलाएं और उसके साथ खेलें ताकि उसकी ऊर्जा पूरी हो जाए। जब आपका कुत्ता व्यस्त रहेगा तो वह फर्नीचर को चबाने का सोचेगा ही नहीं।
इसके अलावा आप उसे कुछ नई गतिविधियां भी सिखा सकते हैं, जैसे कि फ्रिसबी खेलना या गेंद लाना।
इससे न केवल उसका शारीरिक विकास होगा बल्कि वह मानसिक रूप से भी व्यस्त रहेगा और फर्नीचर को नुकसान नहीं पहुंचेगा।
#3
निगरानी रखें
अपने कुत्ते पर नजर रखें, खासकर जब आप नए फर्नीचर लाए हों। पहले कुछ दिन उसे अकेला न छोड़ें और उसकी गतिविधियों पर ध्यान दें।
अगर वह किसी नए फर्नीचर को चबाने लगे तो तुरंत उसे रोकें और उसे कोई अन्य खिलौना दें ताकि उसकी ध्यान भटक सके।
इसके अलावा आप उसे बार-बार टोकें और सही व्यवहार के लिए पुरस्कार दें ताकि वह जल्दी सीख जाए और फर्नीचर को नुकसान न पहुंचे।
#4
सकारात्मक तरीके से प्रोत्साहित करें
जब आपका कुत्ता सही जगह पर अपने खिलौने या किसी अन्य चीज को चबाएगा तो उसे पुरस्कृत करें।
यह उसकी अच्छी आदतों को बढ़ावा देगा और वह गलत जगह पर चबाने की बजाय सही जगह पर चबाने लगेगा।
इस प्रकार इन सरल तरीकों अपनाकर आप अपने कुत्ते को फर्नीचर चबाने से रोक सकते हैं और उसे सुरक्षित रख सकते हैं।
इन तरीकों से न केवल आपका फर्नीचर सुरक्षित रहेगा बल्कि आपका कुत्ता भी खुश रहेगा।