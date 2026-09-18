नॉन-स्टिक पैन के किनारे से जिद्दी चिकनाई हटाने के लिए अपनाएं ये तरीके
क्या है खबर?
खाना बनाने के लिए नॉन-स्टिक पैन का इस्तेमाल करना काफी सुविधाजनक होता है, लेकिन इसके किनारों पर जमी चिकनाई को साफ करना मुश्किल हो जाता है। यह चिकनाई समय के साथ बढ़ती जाती है और इसे हटाने के लिए खास ध्यान देने की जरूरत होती है। इस लेख में हम कुछ सरल और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप नॉन-स्टिक पैन के किनारों से जिद्दी चिकनाई को आसानी से साफ कर सकते हैं।
#1
गर्म पानी और साबुन का इस्तेमाल करें
नॉन-स्टिक पैन के किनारों से चिकनाई हटाने का सबसे आसान तरीका है गर्म पानी और साबुन का इस्तेमाल करना।
सबसे पहले पैन को थोड़े गर्म पानी में डालें और उसमें थोड़ा साबुन डालें, फिर इसे कुछ मिनट के लिए छोड़ दें। इससे चिकनाई मुलायम हो जाएगी और आसानी से साफ हो जाएगी।
इसके बाद पैन को मुलायम स्पंज या कपड़े से पोंछ लें। ध्यान रखें कि पैन बहुत गर्म न हो, वरना हाथ जल सकते हैं।
#2
खाने का सोडा का करें इस्तेमाल
खाने का सोडा एक खास सफाई करने वाला सामान है, जिसे आप नॉन-स्टिक पैन के किनारों की सफाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके लिए थोड़ी मात्रा में खाने का सोडा पाउडर को पानी में घोलकर पैन के किनारों पर लगाएं और कुछ मिनट के लिए छोड़ दें।
इसके बाद मुलायम स्पंज या कपड़े से पोंछ लें। इससे जिद्दी चिकनाई आसानी से निकल जाएगी और आपका पैन फिर से नया जैसा दिखेगा।
#3
सिरका भी है असरदार
सिरका एक प्राकृतिक सफाई का सामान है, जो चिकनाई हटाने में मदद करता है।
इसके लिए एक स्प्रे बोतल में बराबर मात्रा में पानी और सिरका मिलाएं और इसे पैन के किनारों पर स्प्रे करें। कुछ मिनट के लिए छोड़ दें, फिर मुलायम स्पंज या कपड़े से पोंछ लें। इससे न केवल चिकनाई हटेगी बल्कि पैन की चमक भी बरकरार रहेगी।
इस तरीके का नियमित उपयोग आपके नॉन-स्टिक पैन को लंबे समय तक अच्छा बनाए रख सकता है।
#4
नींबू का रस भी है फायदेमंद
नींबू का रस प्राकृतिक रूप से खट्टा होता है, जो चिकनाई को तोड़ने में मदद करता है।
इसके लिए एक नींबू काटकर उसका रस निकालें और उसे पैन के किनारों पर लगाएं। कुछ मिनट के लिए छोड़ दें, फिर मुलायम स्पंज या कपड़े से पोंछ लें।
इससे न केवल चिकनाई हटेगी बल्कि पैन की चमक भी बरकरार रहेगी। इस तरीके का नियमित उपयोग आपके नॉन-स्टिक पैन को लंबे समय तक अच्छा बनाए रख सकता है।
#5
मुलायम ब्रश का करें उपयोग
मुलायम ब्रश का उपयोग करके भी आप नॉन-स्टिक पैन की सफाई कर सकते हैं।
इसके लिए पैन को हल्के गर्म पानी में डालकर मुलायम ब्रश से हल्के हाथों से रगड़ें। इससे सारी गंदगी आसानी से निकल जाएगी। ध्यान रखें कि ब्रश बहुत कठोर न हो, वरना पैन की नॉन-स्टिक कोटिंग खराब हो सकती है।
इन तरीकों को अपनाकर आप अपने नॉन-स्टिक पैन को साफ-सुथरा रख सकते हैं और उसकी उम्र बढ़ा सकते हैं।