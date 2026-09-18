नॉन-स्टिक पैन के किनारे से जिद्दी चिकनाई हटाने के लिए अपनाएं ये तरीके

सिरका एक प्राकृतिक सफाई का सामान है, जो चिकनाई हटाने में मदद करता है।

इसके लिए एक स्प्रे बोतल में बराबर मात्रा में पानी और सिरका मिलाएं और इसे पैन के किनारों पर स्प्रे करें। कुछ मिनट के लिए छोड़ दें, फिर मुलायम स्पंज या कपड़े से पोंछ लें। इससे न केवल चिकनाई हटेगी बल्कि पैन की चमक भी बरकरार रहेगी।

इस तरीके का नियमित उपयोग आपके नॉन-स्टिक पैन को लंबे समय तक अच्छा बनाए रख सकता है।