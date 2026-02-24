गेहूं के आटे के बिना भी बन सकती हैं रोटी, जानिए उसके लिए अनाज

रोटी भारतीय खाने का एक जरूरी हिस्सा है। कई लोग इसे अपने रोजमर्रा के खाने में शामिल करते हैं। हालांकि, कुछ लोग ग्लूटेन से एलर्जी या सहन नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों के लिए गेहूं के आटे के बिना रोटी बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे अनाजों के बारे में बताते हैं, जिनसे आप स्वादिष्ट और सेहतमंद रोटी बना सकते हैं।

#1 ज्वार का आटा ज्वार का आटा एक लोकप्रिय विकल्प है, जो न केवल ग्लूटेन-मुक्त होता है बल्कि इसमें फाइबर और प्रोटीन की मात्रा भी अधिक होती है। ज्वार की रोटी का स्वाद भी अलग होता है और यह अलग-अलग सब्जियों के साथ अच्छी तरह मेल खाती है। इसे बनाने के लिए बस ज्वार के आटे को गर्म पानी और थोड़ा सा नमक मिलाकर गूंथना होता है, फिर इसे तवे पर सेंककर खाया जा सकता है।

#2 बाजरा का आटा बाजरा का आटा भी एक बेहतरीन विकल्प है, जो ग्लूटेन-मुक्त होता है। यह रोटी पौष्टिक तत्वों से भरपूर होती है और इसमें आयरन, कैल्शियम और विटामिन-B की मात्रा अधिक होती है। बाजरा की रोटी बनाने के लिए बाजरा के आटे को गर्म पानी और थोड़ा सा घी मिलाकर गूंथना होता है। इसे तवे पर सेंकने के बाद मक्खन या घी लगाकर खाया जा सकता है, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है।

#3 मकई का आटा मकई का आटा मेक्सिकन खाने में अधिक इस्तेमाल होता है, लेकिन आप इससे भी स्वादिष्ट रोटी बना सकते हैं। मकई की रोटी नरम होती है और इसका स्वाद भी अच्छा होता है। इसे बनाने के लिए मकई के आटे को गर्म पानी और नमक मिलाकर गूंथना होता है, फिर छोटे-छोटे गोले बनाकर तवे पर सेंकें। मकई की रोटी को आप किसी भी सब्जी या चटनी के साथ खा सकते हैं।

#4 रागी का आटा रागी का आटा दक्षिण भारत में बहुत लोकप्रिय है, लेकिन यह पूरे भारत में पसंद किया जा रहा है। रागी की रोटी सेहतमंद होती है क्योंकि इसमें कैल्शियम, आयरन और फाइबर की मात्रा अधिक होती है। इसे बनाने के लिए रागी के आटे को गर्म पानी और थोड़ा सा नमक मिलाकर गूंथना होता है। रागी की रोटी को आप सांभर या नारियल की चटनी के साथ खा सकते हैं।