करी पत्ते का इस्तेमाल करके खाना बनाते समय इन 5 तरीकों को अपनाएं

करी पत्ते की चटनी या सांभर बनाने से भी आपके व्यंजनों का स्वाद बढ़ सकता है। चटनी या सांभर बनाते समय उसमें थोड़े से करी पत्ते डालें और उन्हें हल्का सा भून लें।

इससे चटनी या सांभर में एक अनोखी खुशबू आएगी और इसका स्वाद भी बढ़ जाएगा। करी पत्ता की ताजगी और पौष्टिकता आपके व्यंजनों को और भी खास बना देगी।

यह तरीका आपके भोजन को एक नया आयाम देता है और इसे और भी लाजवाब बनाता है।