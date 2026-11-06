करी पत्ते का इस्तेमाल करके खाना बनाते समय इन 5 तरीकों को अपनाएं
क्या है खबर?
करी पत्ता भारतीय रसोई में एक अहम स्थान रखता है। यह न केवल खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। करी पत्ता विटामिन-A, विटामिन-C और फाइबर से भरा होता है। इस लेख में हम कुछ ऐसे तरीके बताएंगे, जिनसे आप करी पत्ते का सही तरीके से इस्तेमाल करके अपने भोजन को और भी खास बना सकते हैं।
#1
तड़का लगाने का तरीका बदलें
करी पत्ते का तड़का लगाने का तरीका आपके भोजन का स्वाद बढ़ा सकता है।
जब आप तेल गर्म करें तो उसमें पहले सरसों के बीज डालें, फिर जब वे चटकने लगें तो उसमें करी पत्ते डालें। इसे धीमी आंच पर सुनहरा होने तक भूनें। इससे करी पत्ता अपनी खास खुशबू और स्वाद खोए बिना खाने में मिल जाएगा।
इस तरह का तड़का आपके व्यंजनों को एक नया आयाम देगा और खाने का स्वाद बढ़ाएगा।
#2
चटनी या सांभर में मिलाएं
करी पत्ते की चटनी या सांभर बनाने से भी आपके व्यंजनों का स्वाद बढ़ सकता है। चटनी या सांभर बनाते समय उसमें थोड़े से करी पत्ते डालें और उन्हें हल्का सा भून लें।
इससे चटनी या सांभर में एक अनोखी खुशबू आएगी और इसका स्वाद भी बढ़ जाएगा। करी पत्ता की ताजगी और पौष्टिकता आपके व्यंजनों को और भी खास बना देगी।
यह तरीका आपके भोजन को एक नया आयाम देता है और इसे और भी लाजवाब बनाता है।
#3
पुलाव या बिरयानी में शामिल करें
पुलाव या बिरयानी बनाते समय उसमें थोड़े से करी पत्ते डालने से इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है।
पुलाव या बिरयानी बनाने से पहले थोड़े से घी में करी पत्ते भून लें, फिर इसमें चावल डालें। इससे चावल में एक खास खुशबू आएगी और इसका स्वाद भी बढ़ जाएगा।
यह तरीका आपके भोजन को एक नया आयाम देता है और इसे और भी लाजवाब बनाता है।
#4
सब्जियों में मिलाएं
सब्जियां बनाते समय उसमें थोड़े से करी पत्ते डालने से उनका स्वाद बढ़ सकता है। सब्जियां बनाते समय सबसे पहले घी या तेल गर्म करें, फिर उसमें सरसों के बीज और हींग डालें।
अब इसमें करी पत्ते डालें और हल्का सा भून लें। इसके बाद सब्जियां डालें और अच्छी तरह मिलाएं।
इससे सब्जियों में एक खास खुशबू आएगी और उनका स्वाद भी बढ़ जाएगा। करी पत्ता की ताजगी और पौष्टिकता आपके व्यंजनों को और भी खास बना देती है।
#5
करी पत्ते को ऐसे करें स्टोर
अगर आप करी पत्ते को लंबे समय तक ताजे रखना चाहते हैं तो उसे धोकर साफ कपड़े पर फैला दें ताकि पानी सूख जाए, फिर उसे एयरटाइट डिब्बे में रख दें। इससे वह कई दिनों तक ताजे रहेंगे।
इस तरह करी पत्ता न केवल आपके खाने का स्वाद बढ़ाएगा बल्कि आपके स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद रहेगा।
इन सरल तरीकों से आप अपने रोजमर्रा के खाने को और भी खास बना सकते हैं।