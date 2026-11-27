खाने की ताजगी बहुत जरूरी होती है। ताजे सब्जियों और मसालों का उपयोग करें ताकि आपका खाना पौष्टिक और स्वादिष्ट बने।

पुराने मसाले और सूखे हुए सब्जियों का उपयोग न करें क्योंकि ये खाने का स्वाद खराब कर सकते हैं। ताजे सामग्री का उपयोग करने से न केवल आपका खाना अधिक पौष्टिक होगा, बल्कि इसका स्वाद भी बेहतरीन रहेगा।

इसलिए हमेशा ताजे और अच्छे गुणवत्ता वाले सामग्री का चयन करें और उन्हें सही तरीके से स्टोर करें।