पाचन क्रिया को स्वस्थ रखने के लिए इमली का करें इस्तेमाल, मिलेंगे कई लाभ
क्या है खबर?
इमली एक ऐसा फल है, जो न केवल खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि इसमें कई पोषक तत्व भी होते हैं। आमतौर पर इमली का इस्तेमाल सब्जियों में खटास लाने के लिए किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इमली का सेवन पाचन क्रिया को स्वस्थ रखने में भी मदद कर सकता है। इसमें मौजूद फाइबर और अन्य पोषक तत्व पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में सहायक हो सकते हैं। आइए इमली से मिलने वाले फायदे जानें।
#1
इमली का पानी पिएं
इमली का पानी पाचन के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले इमली के छोटे-छोटे टुकड़े करके पानी में डालें और कुछ घंटे के लिए छोड़ दें। इसके बाद इस पानी को छानकर पी लें। यह पानी न केवल पाचन को सुधारता है, बल्कि पेट की गैस और कब्ज जैसी समस्याओं से भी राहत दिलाता है। इसे नियमित रूप से पीने से आपके पाचन तंत्र को मजबूती मिलती है।
#2
इमली की चटनी बनाकर खाएं
इमली की चटनी खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ पाचन को भी बेहतर बनाती है। इसे बनाने के लिए इमली के गूदे को गुड़, नमक और मसालों के साथ पकाकर तैयार किया जाता है। इस चटनी में विटामिन-C और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं। इसे खाने से पेट की गैस और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत मिलती है। इस तरह इमली की चटनी का सेवन आपके पाचन तंत्र को स्वस्थ रख सकता है।
#3
इमली का रस लें
इमली का रस भी पाचन के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसके लिए ताजे इमली के गूदे को पानी में घोटकर उसका रस निकाल लें। इस रस को छानकर पी लें। इसमें विटामिन-C और फाइबर होते हैं जो पाचन क्रिया को मजबूत बनाते हैं। यह रस पेट की गैस और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाता है। इसे नियमित रूप से पीने से आपके पाचन तंत्र को बेहतर मिलता है।
#4
इमली की मिठाई खाएं
इमली की मिठाई भी पाचन के लिए लाभकारी होती है। इसे बनाने के लिए इमली के गूदे को गुड़, नमक और मसालों के साथ पकाया जाता है। इसमें विटामिन-C और फाइबर होते हैं जो पाचन क्रिया को मजबूत बनाते हैं। यह मिठाई पेट की गैस और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाती है। इसे खाने से आपके पाचन तंत्र को बेहतर मिलता है। इस तरह इमली की मिठाई का सेवन आपके पाचन तंत्र को स्वस्थ रख सकता है।
#5
इमली का अचार खाएं
इमली का अचार खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ पाचन को भी बेहतर बनाता है। इसे बनाने के लिए इमली के गूदे को नमक, मसाले व तेल में डालकर तैयार किया जाता है। इस अचार में विटामिन-C और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं। इसे खाने से पेट की गैस और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत मिलती है। इस तरह इमली का अचार आपके पाचन तंत्र को स्वस्थ रख सकता है।