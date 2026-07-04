पाचन क्रिया को स्वस्थ रखने के लिए इमली

पाचन क्रिया को स्वस्थ रखने के लिए इमली का करें इस्तेमाल, मिलेंगे कई लाभ

लेखन अंजली 03:33 pm Jul 04, 202603:33 pm

क्या है खबर?

इमली एक ऐसा फल है, जो न केवल खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि इसमें कई पोषक तत्व भी होते हैं। आमतौर पर इमली का इस्तेमाल सब्जियों में खटास लाने के लिए किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इमली का सेवन पाचन क्रिया को स्वस्थ रखने में भी मदद कर सकता है। इसमें मौजूद फाइबर और अन्य पोषक तत्व पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में सहायक हो सकते हैं। आइए इमली से मिलने वाले फायदे जानें।