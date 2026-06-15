मानसून में त्वचा और स्वास्थ्य के लिए ऐसे इस्तेमाल करें नीम

मानसून के दौरान त्वचा और स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए नीम का करें इस्तेमाल

लेखन अंजली 03:16 pm Jun 15, 202603:16 pm

क्या है खबर?

नीम का उपयोग पुराने समय से ही स्वास्थ्य और सौंदर्य के लिए किया जाता रहा है। यह त्वचा के लिए फायदेमंद होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी बहुत लाभकारी है। मानसून के समय जब नमी बढ़ जाती है और बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, तब नीम का उपयोग और भी जरूरी हो जाता है। आइए जानते हैं कि मानसून के दौरान नीम का उपयोग कैसे किया जा सकता है।