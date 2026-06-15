मानसून के दौरान त्वचा और स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए नीम का करें इस्तेमाल
क्या है खबर?
नीम का उपयोग पुराने समय से ही स्वास्थ्य और सौंदर्य के लिए किया जाता रहा है। यह त्वचा के लिए फायदेमंद होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी बहुत लाभकारी है। मानसून के समय जब नमी बढ़ जाती है और बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, तब नीम का उपयोग और भी जरूरी हो जाता है। आइए जानते हैं कि मानसून के दौरान नीम का उपयोग कैसे किया जा सकता है।
#1
नीम से चेहरा धोने का तरीका
नीम का उपयोग चेहरे को साफ रखने के लिए किया जा सकता है। इसके लिए ताजे नीम के पत्तों को पीसकर उसमें थोड़ा-सा गुलाब जल मिलाएं और इसे चेहरे पर लगाएं। यह मिश्रण त्वचा को साफ करता है और बैक्टीरिया को दूर रखता है। इसे 10-15 मिनट तक लगाने के बाद चेहरे को पानी से धो लें। नियमित उपयोग से चेहरा निखरता है और चमकदार दिखता है।
#2
नीम से त्वचा को ताजगी देने का तरीका
नीम का उपयोग त्वचा को ताजगी देने के लिए किया जा सकता है। इसके लिए ताजे नीम के पत्तों का रस निकालें और उसमें थोड़ा-सा गुलाब जल मिलाएं। इस मिश्रण को एक स्प्रे बोतल में भरकर इसे ठंडा करें। रोजाना सुबह और शाम चेहरे पर स्प्रे करें, फिर इसे कुछ देर बाद पानी से धो लें। इससे आपकी त्वचा ताजगी महसूस करेगी और बैक्टीरिया भी दूर रहेंगे।
#3
नीम से त्वचा को साफ करने का तरीका
नीम का उपयोग त्वचा की गहराई तक जाकर गंदगी निकालने के लिए किया जा सकता है। इसके लिए नीम की पत्तियों को पीसकर उसमें चीनी या कॉफी पाउडर मिलाएं। इस मिश्रण को हल्के हाथों से चेहरे पर मसाज करें और फिर पानी से धो लें। यह त्वचा को साफ करता है और उसे मुलायम बनाता है। इसे हफ्ते में दो बार उपयोग करना फायदेमंद है ताकि त्वचा स्वस्थ और चमकदार दिखे।
#4
नीम का तेल लगाएं
नीम का तेल त्वचा को संक्रमण से बचाने में मदद करता है। इसे रोजाना सोने से पहले अपने चेहरे पर हल्के हाथों से मसाज करें, फिर इसे रातभर के लिए छोड़ दें। सुबह उठकर चेहरे को साफ पानी से धो लें। यह प्रक्रिया त्वचा को नमी प्रदान करती है और उसे मुलायम बनाती है। नियमित उपयोग से त्वचा की चमक बढ़ती है और वह स्वस्थ दिखती है।
#5
नीम की चाय पिएं
नीम की चाय पीने से शरीर अंदरूनी रूप से मजबूत होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसके लिए सूखे नीम की पत्तियों को पानी में उबालें और उसमें थोड़ा-सा शहद मिलाएं। यह चाय पौष्टिक होती है और शरीर को साफ करने में मदद करती है। नियमित उपयोग से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है और आप कई बीमारियों से बचे रहते हैं।