मेकअप करते समय लूज पाउडर का इन 4 तरीकों से करें इस्तेमाल, लुक बनेगा शानदार

लूज पाउडर एक ऐसा मेकअप उत्पाद है, जिसका इस्तेमाल चेहरे की चमक को कम करने और मेकअप को सेट करने के लिए किया जाता है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि लूज पाउडर का इस्तेमाल सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है? आप इसे कई अलग-अलग तरीकों से इस्तेमाल करके अपने मेकअप रूटीन को और भी बेहतर बना सकती हैं। आइए आज हम आपको लूज पाउडर के 4 अनोखे उपयोग बताते हैं।

#1 आंखों के नीचे की झुर्रियों को करें दूर आंखों के नीचे की झुर्रियों को कम करने के लिए लूज पाउडर का इस्तेमाल किया जा सकता है। जब आप कंसीलर लगाएं तो उसके ऊपर हल्का-सा लूज पाउडर लगाएं। इससे कंसीलर सेट हो जाएगा और झुर्रियां कम दिखाई देंगी। इसके लिए एक छोटा ब्रश लें और उसे लूज पाउडर में डुबोकर हल्के हाथों से आंखों के नीचे लगाएं। यह तरीका न केवल झुर्रियों को कम करेगा, बल्कि आपके मेकअप को भी लंबे समय तक बनाए रखेगा।

#2 होंठों को मैट बनाने में है कारगर होंठों को मैट बनाने के लिए भी लूज पाउडर का उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए अपने होंठों पर पहले लिपस्टिक लगाएं और फिर हल्के हाथों से लूज पाउडर लगाएं। इससे आपकी लिपस्टिक की चमक हल्की हो जाएगी और वह लंबे समय तक टिकेगी। लूज पाउडर लगाने से होंठ मैट फिनिश हो जाते हैं, जिससे होंठ ज्यादा आकर्षक लगते हैं। यह तरीका खासतौर पर गर्मियों में बहुत फायदेमंद होता है।

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#3 गालों पर ब्लश को टिकाने में मददगार गालों पर ब्लश को टिकाने के लिए भी लूज पाउडर का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप चाहती हैं कि आपका ब्लश पूरे दिन ताजा दिखे तो इसे लगाने के बाद हल्का-सा लूज पाउडर लगाएं। इससे ब्लश की चमक बरकरार रहती है और वह लंबे समय तक टिकता है। इसके लिए एक छोटा ब्रश लें और उसे लूज पाउडर में डुबोकर हल्के हाथों से गालों पर लगाएं। यह तरीका आपके मेकअप को और भी खूबसूरत बनाएगा।

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