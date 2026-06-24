अदरक का इन 5 तरीकों से करें व्यंजनों में इस्तेमाल, मिलेंगे कई स्वास्थ्य लाभ

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अदरक की बर्फी बनाए

बर्फी तो त्योहारों पर बनती ही है, क्यों न इस बार थोड़ी अलग बनाई जाएं? इसके लिए खोया, चीनी, पिसी हुई अदरक, बादाम-केसरी आदि सामग्री मिलाकर बर्फी बनाई जाती है। इस बर्फी का स्वाद इतना अच्छा होता है कि इसे खाने वाला बार-बार मांगता रहता है। इस तरह आप देख सकते हैं कि अदरक सिर्फ सेहत के लिए अच्छा ही नहीं बल्कि बहुत ही स्वादिष्ट भी होता है। अगली बार जब आप खाना बनाएं तो इन व्यंजनों को जरूर आजमाएं।