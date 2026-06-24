अदरक का इन 5 तरीकों से करें व्यंजनों में इस्तेमाल, मिलेंगे कई स्वास्थ्य लाभ
क्या है खबर?
अदरक एक ऐसा मसाला है, जो न केवल खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि कई स्वास्थ्य लाभ भी देता है। आमतौर पर अदरक का इस्तेमाल चाय या सब्जियों में किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे कई अन्य तरीकों से भी इस्तेमाल किया जा सकता है? इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे अनोखे और स्वादिष्ट व्यंजनों के बारे में बताएंगे, जिनमें अदरक का उपयोग किया जा सकता है।
#1
दाल में डालें अदरक
दाल में अदरक का इस्तेमाल करने से इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। अदरक को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर दाल में डालें। इससे दाल में एक खास खुशबू आएगी और इसका स्वाद भी बढ़ जाएगा। अदरक के खास गुण पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा यह शरीर की रोगों से लड़ने की ताकत को भी बढ़ाता है। इसलिए अगली बार जब आप दाल बनाएं तो उसमें थोड़ा सा अदरक जरूर मिलाएं।
#2
अदरक की चटनी बनाए
अदरक की चटनी एक बढ़िया विकल्प हो सकता है, जिसे आप किसी भी स्नैक या भोजन के साथ खा सकते हैं। इसे बनाने के लिए ताजे अदरक, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और थोड़ा सा नींबू का रस मिलाकर पीस लें। यह चटनी न केवल स्वादिष्ट है बल्कि आपके पाचन को भी दुरुस्त रखती है। इसके सेवन से आपको ऊर्जा मिलती है और यह आपकी रोगों से लड़ने की क्षमता को भी मजबूत बनाती है।
#3
अदरक का हलवा बनाएं
हलवा तो आपने कई तरह का खाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी अदरक का हलवा खाया है? इसे बनाने के लिए सूजी या बेसन को घी में भून लें, फिर उसमें ताजा अदरक डालें और दूध मिलाकर पकाएं। कुछ देर बाद इसमें चीनी मिलाकर पकाएं जब तक कि वह गाढ़ा न हो जाए। इस हलवे में अदरक की तासीर गर्म होती है, जो सर्दियों में शरीर को गर्म रखती है।
#4
अदरक का अचार बनाएं
अचार तो आपने कई तरह के खाए होंगे, जैसे कि आम, नींबू आदि। लेकिन क्या आपने कभी अदरक का अचार खाया है? इसे बनाने के लिए ताजे अदरक के टुकड़ों को सरसों तेल, मेथी दाना, सौंफ, लाल मिर्च पाउडर आदि मसालों से तैयार किया जाता है। इस अचार का स्वाद बहुत ही अनोखा और लाजवाब होता है। यह आपके खाने को एक नया ट्विस्ट देता है और इसे सभी प्रकार के व्यंजनों के साथ खाया जा सकता है।
#5
अदरक की बर्फी बनाए
बर्फी तो त्योहारों पर बनती ही है, क्यों न इस बार थोड़ी अलग बनाई जाएं? इसके लिए खोया, चीनी, पिसी हुई अदरक, बादाम-केसरी आदि सामग्री मिलाकर बर्फी बनाई जाती है। इस बर्फी का स्वाद इतना अच्छा होता है कि इसे खाने वाला बार-बार मांगता रहता है। इस तरह आप देख सकते हैं कि अदरक सिर्फ सेहत के लिए अच्छा ही नहीं बल्कि बहुत ही स्वादिष्ट भी होता है। अगली बार जब आप खाना बनाएं तो इन व्यंजनों को जरूर आजमाएं।