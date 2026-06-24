करी पत्ते का इन तरीकों से करें इस्तेमाल, मिलेगा बेहतरीन स्वाद

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करी पत्ते का तेल बनाएं

करी पत्ते का तेल बनाकर आप कई तरह से इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए ताजे करी पत्ते को सरसों या नारियल के तेल में धीमी आंच पर पकाएं जब तक कि तेल का रंग बदल न जाए। इस तेल का उपयोग आप सलाद या सब्जियों में कर सकते हैं। यह आपके खाने को नया स्वाद देने के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद है। इस तरह आप अपने खाने में करी पत्ते के नए-नए तरीके जोड़ सकते हैं।