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नारियल के दूध को इन 5 तरीकों से करें रसोई में इस्तेमाल, मिलेगा बेहतरीन स्वाद
नारियल के दूध के इस्तेमाल

नारियल के दूध को इन 5 तरीकों से करें रसोई में इस्तेमाल, मिलेगा बेहतरीन स्वाद

लेखन अंजली
Jun 22, 2026
06:44 pm
क्या है खबर?

नारियल का दूध एक पौष्टिक और स्वादिष्ट पेय है, जो भारतीय रसोई में कई व्यंजनों का हिस्सा बन सकता है। यह दूध न केवल सेहत के लिए फायदेमंद है, बल्कि इससे बनाए गए व्यंजन भी बेहद स्वादिष्ट होते हैं। नारियल के दूध में विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट्स की भरपूर मात्रा होती है, जो शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। आइए जानते हैं कि नारियल के दूध का इस्तेमाल किन-किन भारतीय व्यंजनों में किया जा सकता है।

#1

खीर

खीर एक पारंपरिक मिठाई है, जिसे चावल, दूध और चीनी से बनाया जाता है। इसमें नारियल के दूध मिलाकर इसका स्वाद और पौष्टिकता बढ़ाई जा सकती है। नारियल के दूध से बनी खीर में एक अलग स्वाद आता है और यह पूरी तरह से शाकाहारी होती है। इसे बनाने के लिए चावल को दूध और चीनी के साथ पकाएं, फिर इसमें नारियल का दूध मिलाएं और कुछ देर तक पकने दें ताकि सभी चीजें अच्छी तरह मिल जाएं।

#2

करी

दक्षिण भारतीय करी में नारियल का दूध बहुत ही आम है, लेकिन इसे उत्तर भारतीय करी में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मसालों से तैयार की गई सब्जियों की ग्रेवी में नारियल का दूध मिलाने से करी का स्वाद बहुत ही खास हो जाता है। इसके लिए पहले सब्जियों को मसालों के साथ भूनें, फिर इसमें पानी डालकर पकाएं। अंत में नारियल का दूध मिलाएं ताकि ग्रेवी गाढ़ी हो जाए और उसका स्वाद बढ़ जाए।

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#3

सांभर

सांभर दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध व्यंजन है, जो अरहर दाल और सब्जियों से बनाया जाता है। इसमें नारियल का दूध मिलाकर इसका स्वाद और पौष्टिकता बढ़ाई जा सकती है। नारियल का दूध सांभर को एक नया ट्विस्ट देता है और इसे और भी स्वादिष्ट बनाता है। इसे बनाने के लिए पहले दाल को पकाएं, फिर उसमें उबली हुई सब्जियां और सांभर मसाला मिलाएं। अंत में नारियल का दूध डालकर कुछ मिनट तक पकाएं।

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#4

मूंगफली की चटनी

मूंगफली की चटनी दक्षिण भारत में बहुत लोकप्रिय है, जिसे नारियल के दूध मिलाकर बनाया जा सकता है। इसमें मूंगफली, नारियल, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन आदि मिलाकर बनाई जाती है। इस चटनी का स्वाद इतना अच्छा होता है कि इसे किसी भी व्यंजन के साथ खाया जा सकता है। इसे बनाने के लिए मूंगफली को भून लें, फिर उसमें नारियल, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन आदि डालकर पीस लें। इस चटनी को डोसा या इडली के साथ खाया जा सकता है।

#5

पायसम

पायसम दक्षिण भारत की एक पारंपरिक मिठाई है, जिसे चावल या सेवई से बनाया जाता है। इसमें दूध और चीनी मिलाकर पकाया जाता है और अंत में नारियल का दूध डालकर सजाया जाता है। इस प्रकार नारियल का दूध भारतीय रसोई में कई प्रकार के व्यंजनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके द्वारा बनाए गए व्यंजनों का स्वाद अनोखा है और ये सेहत के लिए भी अच्छे हैं।

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