मेकअप के लिए ब्लोटिंग पेपर का करें इस्तेमाल, मिल सकते हैं ये 5 फायदे

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ताजगी भरा महसूस करवाता है

ब्लोटिंग पेपर आपके चेहरे को ताजगी भरा महसूस करवाने में भी मदद करता है। जब आप बाहर होती हैं या कहीं यात्रा कर रही होती हैं तब भी आप इसे अपने साथ रख सकती हैं और जरूरत पड़ने पर इसका उपयोग कर सकती हैं। यह न केवल आपके चेहरे को साफ और ताजा बनाता है, बल्कि आपको पूरे दिन एक बेहतरीन लुक भी देता है। मेकअप न होने पर भी आप इससे पसीना साफ कर सकती हैं।