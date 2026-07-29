केले के छिलकों का इन 5 तरीकों से करें इस्तेमाल, मिलेंगे कई फायदे

केले के छिलके में मौजूद तत्व कीड़ों को दूर करने में मदद करते हैं। आप छिलकों को सूखाकर पाउडर बना सकते हैं और इसे अपने पौधों की मिट्टी में छिड़क सकते हैं। इससे कीड़े दूर भाग जाएंगे और आपके पौधे सुरक्षित रहेंगे।

इसके अलावा आप पानी में कुछ छिलकों को भिगोकर उनका घोल बना सकते हैं और इसे कीड़ों वाले स्थान पर छिड़क सकते हैं। यह घोल कीड़ों को दूर भगाने में भी मदद करता है।