आमचूर पाउडर का इन 5 तरीकों से करें खान-पान में इस्तेमाल, मिलेगा भरपूर फायदा

आमचूर पाउडर सूखे आम से तैयार होता है और यह भारतीय खान-पान में एक खास मसाले की तरह काम आता है। यह खाने को खट्टा-मीठा स्वाद देने के साथ-साथ पोषण भी बढ़ाता है। आमचूर पाउडर का उपयोग कई तरह से किया जा सकता है, जिससे आपके खाने का स्वाद और पोषण दोनों बढ़ सकते हैं। आइए जानते हैं कि आमचूर पाउडर का किन-किन तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है।

#1 चटपटे नाश्ते में उपयोग करें आमचूर पाउडर का उपयोग आप अपने चटपटे नाश्ते में कर सकते हैं। जैसे कि आलू के चिप्स, भेलपुरी या पापड़ी चाट में थोड़ा-सा आमचूर पाउडर मिलाने से इनका स्वाद बढ़ जाता है। यह आपके नाश्ते को एक नया स्वाद देता है और इन्हें और भी स्वादिष्ट बनाता है। इसके अलावा आप समोसा, कचौड़ी या पकौड़े जैसी चीजों में भी आमचूर पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे उनका स्वाद और भी बढ़ जाएगा।

#2 सब्जियों में शामिल करें सब्जियों में आमचूर पाउडर मिलाने से उनका स्वाद बढ़ जाता है। खासकर खट्टी-मीठी सब्जियों, जैसे आम का आचार या कच्चे आम की सब्जी में आमचूर पाउडर डालने से ये और भी स्वादिष्ट हो जाती हैं। इसके अलावा आप टमाटर की चटनी या दही वाले व्यंजनों में भी थोड़ा-सा आमचूर पाउडर मिला सकते हैं, जिससे उनका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। इससे आपके खाने का स्वाद और भी बढ़ जाएगा और यह और भी लाजवाब बनेगा।

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#3 दाल में मिलाएं दाल में आमचूर पाउडर मिलाने से इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। खासकर जब आप इसे तड़के के बाद दाल में डालते हैं तो इसका खट्टा-मीठा स्वाद दाल को नया मोड़ देता है। इससे दाल का स्वाद साधारण से काफी अलग हो जाता है और यह और लाजवाब हो जाता है। आमचूर पाउडर दाल को एक खास स्वाद देता है, जिससे आपके खाने का मजा दोगुना हो जाता है और यह और भी पौष्टिक बनती है।

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#4 रायते में करें उपयोग रायते में आमचूर पाउडर मिलाने से इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। खासकर जब आप इसे दही रायते, जैसे खीरे, टमाटर या प्याज वाले रायते में मिलाते हैं तो इसका खट्टा-मीठा स्वाद उन्हें नया मोड़ देता है। इससे रायते का पोषण और भी बढ़ जाता है और यह एक अलग स्वाद पा लेता है। इसे रायते में दही को फेंटते समय मिलाया जा सकता है या अंत में शामिल किया जा सकता है।