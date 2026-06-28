दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अपनाए जाते हैं खाना खाने से जुड़े ये अनकहे शिष्टाचार

दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अपनाए जाते हैं खाना खाने से जुड़े ये अनकहे शिष्टाचार
क्या है खबर?
दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में खाने से जुड़ी कई परंपराएं और संस्कृतियां हैं। भारत में तो खाने से जुड़ी कई परंपराएं हैं, जिनका पालन करना जरूरी होता है। हालांकि, अगर आप विदेश यात्रा पर निकलते हैं तो आपको वहां के खाने से जुड़ी कई ऐसी अनकही शिष्टाचार की बातें पता चलेंगी, जिनका पालन करना आपके लिए जरूरी हो सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी ही बातें बताते हैं।
#1
खाने के दौरान चॉपस्टिक का उपयोग करना
चीन में खाने के लिए चॉपस्टिक का उपयोग करना एक अनकहा शिष्टाचार है। अगर आप वहां खाने के लिए जाते हैं तो चॉपस्टिक का उपयोग करना न भूलें। इसके अलावा अगर आपने किसी से उनकी चॉपस्टिक उधार ली हैं तो उन्हें अपने मुंह से दूर रखें, क्योंकि यह एक गलत आदत मानी जाती है। सही तरीके से चॉपस्टिक का उपयोग करना सीखना जरूरी है। खाने के बाद उन्हें ठीक से रखना भी चाहिए।
#2
खाने के लिए हाथों का इस्तेमाल करना
भारत में खाने के लिए हाथों का इस्तेमाल करना एक आम बात है, लेकिन यह अन्य कई देशों में शिष्टाचार के खिलाफ है। खाने के दौरान मुंह से आवाज निकालना, जैसे कि कौर निगलने के बाद 'स्लर्प' करना, भी अन्य देशों में अच्छा नहीं माना जाता है। इसके अलावा खाने के दौरान दूसरों के सामने थूकने की गलती न करें, क्योंकि यह भी शिष्टाचार के खिलाफ है और सभी को परेशान कर सकता है।
#3
मुंह बंद करके खाना
दुनिया के कई देशों में भोजन करते समय मुंह खोल कर खाने से बचने की सलाह दी जाती है। खाने के बीच में मुंह से आवाज करना भी गलत माना जाता है, जो आपकी छवि को खराब कर सकता है। खाने के बीच में खांसने और छींकने से भी बचें और अगर ऐसा करना मजबूरी बन जाए तो मुंह को ढक लें। अगर आपको मुंह खोल कर खाने की आदत है तो बाहर कहीं भी ऐसा करने से बचें।
#4
मेज या प्लेट को न छूना
अगर आप किसी के साथ खाना खा रहे हैं तो उनकी प्लेट को छूने से बचें। कई देशों में खाने की प्लेट को छूना भी गलत माना जाता है। इसके अलावा जब आप खाना खा रहे हों तो अपनी कोहनी को मेज से दूर रखें और उस पर छूने न दें। ऐसा करना भी कई देशों में खाने के शिष्टाचार के खिलाफ माना जाता है। जब खाना खत्म हो जाए तो काटे-चम्मच को उल्टा करके प्लेट पर रख दें।