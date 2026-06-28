दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अपनाए जाते हैं खाना खाने से जुड़े ये अनकहे शिष्टाचार

#3

मुंह बंद करके खाना

दुनिया के कई देशों में भोजन करते समय मुंह खोल कर खाने से बचने की सलाह दी जाती है। खाने के बीच में मुंह से आवाज करना भी गलत माना जाता है, जो आपकी छवि को खराब कर सकता है। खाने के बीच में खांसने और छींकने से भी बचें और अगर ऐसा करना मजबूरी बन जाए तो मुंह को ढक लें। अगर आपको मुंह खोल कर खाने की आदत है तो बाहर कहीं भी ऐसा करने से बचें।