बेसन से लड्डू समेत बन सकती हैं ये बेहतरीन मिठाइयां, मेहमान खा कर करेंगे तारीफ
लेखन सयाली
Mar 09, 2026
07:54 am
क्या है खबर?

आमतौर पर लोग बेसन को नमकीन या अन्य व्यंजनों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे कई तरह की मिठाइयां भी बनाई जा सकती हैं? जी हां, बेसन से लड्डू के साथ-साथ कई अनोखी मिठाइयां बनती हैं। आइए आज हम आपको ऐसी ही कुछ बेसन से बनने वाले मिठाइयों की रेसिपी बताने वाले हैं, जो आपके स्वाद को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी और आपके मीठे के प्रेम को और बढ़ा देंगी।

#1

बेसन के लड्डू

बेसन के लड्डू एक पारंपरिक भारतीय मिठाई है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले बेसन को घी में भूनें, फिर इसमें बारीक कटे हुए मेवे, इलायची पाउडर और पिसी हुई चीनी मिलाएं। इस मिश्रण को ठंडा करके छोटे-छोटे लड्डू बनाएं। परोसने से पहले सभी लड्डू के ऊपर काजू या बादाम जैसे मेवे लगाना न भूलें। आप इन लड्डू को किसी एयर टाइट डिब्बे में कई दिनों तक स्टोर भी कर सकते हैं।

#2

बेसन की बर्फी

बेसन की बर्फी भी एक बढ़िया विकल्प हो सकती है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले बेसन को घी में भूनें, जब तक वह सुनहरा न हो जाए। फिर इसमें चीनी की चाशनी मिलाकर अच्छी तरह पकाएं। इस मिश्रण को थाली में फैलाकर ठंडा होने दें और फिर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। यह बर्फी आपके मेहमानों को भी बहुत पसंद आएगी और इसे बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता।

#3

बेसन के गुलाब जामुन

गुलाब जामुन तो आपने कई बार खाए होंगे, लेकिन क्या आपने कभी बेसन के गुलाब जामुन ट्राई किए हैं? इसे बनाने के लिए सबसे पहले सूखे मेवे, मावा और बेसन का मिश्रण तैयार करें और उसे छोटे-छोटे गेंद बनाकर तल लें। अब इन तले हुए गेंदों को गर्मा-गर्म चाशनी में डुबो दें और ठंडा होने दें। यह मिठाई न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि देखने में भी बहुत सुंदर लगती है।

#4

बेसन की पेडे

पेडे तो आपने कई बार खाए होंगे, लेकिन बेसन से बनने वाले पेडे की बात ही निराली होती है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मावा और बेसन का मिश्रण तैयार करें, जो मुलायम हो। इसके बाद उसमें चीनी, इलायची पाउडर और सूखे मेवे मिलाकर छोटे-छोटे पेडे बनाएं। आप पेडे के स्वाद को बढ़ाने के लिए उसमें घी या दूध भी शामिल कर सकते हैं। सभी पेडे पर सूखे मेवे रखें और उन्हें मेहमानों को परोसें।

