साबूदाना के अनोखे व्यंजन

आपने पहले कभी नहीं खाए होंगे साबूदाना से बने ये 5 लजीज व्यंजन, जानिए रेसिपी

लेखन सयाली
Feb 22, 2026
06:45 pm
क्या है खबर?

साबूदाना को अक्सर उपवास के दौरान खाया जाता है। यह कार्बोहाइड्रेट का एक बेहतरीन स्रोत है और आसानी से पच जाता है। आमतौर पर लोग साबूदाना को व्रत में खिचड़ी या टिक्की के रूप में ही बनाते हैं। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि साबूदाना से कई अनोखे व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं? आइए आज हम आपको साबूदाना के कुछ ऐसे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आपने शायद ही कभी खाया हो।

#1

साबूदाना का ढोकला

साबूदाना का ढोकला एक अनोखा और स्वादिष्ट व्यंजन है, जो आपके व्रत को खास बना सकता है। इसे बनाने के लिए साबूदाना को पीसकर उसमें उबले हुए आलू, अदरक-लहसुन का पेस्ट और नमक मिलाएं। अब इस मिश्रण को भाप में पकाएं। जब ढोकला तैयार हो जाए तो ऊपर से तड़का लगाएं जिसमें राई, जीरा, करी पत्ता और हरी मिर्च डालें। यह ढोकला न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है।

#2

साबूदाना की खीर

साबूदाना की खीर एक तरह की मिठाई है, जो किसी भी खास मौके पर बनाई जा सकती है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले साबूदाना को दूध में पकाएं और फिर उसमें चीनी, इलायची पाउडर और सूखे मेवे डालें। इसे धीमी आंच पर पकाते रहें, जब तक कि खीर गाढ़ी न हो जाए। यह खीर न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें मौजूद दूध और साबूदाना के पोषक तत्व भी होते हैं। ये आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो सकते हैं।

#3

साबूदाना का पैनकेक

साबूदाना पैनकेक एक बेहतरीन नाश्ता हो सकता है, जिसे आप अपने व्रत में शामिल कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए साबूदाना को पानी में भिगोकर उसका घोल तैयार करें। फिर उसमें बेसन, नमक, हरी मिर्च और धनिया मिलाएं। अब इस घोल को तवे पर फैलाकर दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेंके। इसे दही या हरी चटनी के साथ परोसें। यह पैनकेक घर में सभी लोगों को पसंद आएगा।

#4

साबूदाना के लड्डू

साबूदाना के लड्डू एक मीठा व्यंजन है, जिसे आप किसी भी त्योहार जैसे मौके पर बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले घी में साबूदाना भूने। इसके बाद उसमें गुड़ या चीनी मिलाएं और अच्छे से पकाएं। अब इस मिश्रण को ठंडा करके छोटे-छोटे लड्डू बना लें। आप चाहें तो इसमें इलायची, मेवे और गुलाब जल जैसी सामग्री भी शामिल कर सकते हैं। ये लड्डू की खुशबू और स्वाद को बढ़ा देंगे।

#5

साबूदाना की बिरयानी

साबूदाना की बिरयानी एक अनोखा व्यंजन है, जिसे आप अपने मेहमानों को परोस सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले घी में प्याज, टमाटर और मसाले भूनें। इसके बाद उसमें भिगोए हुए साबूदाना डालें और उन्हें अच्छी तरह पकाएं। अंत में उबले हुए आलू और हरी मिर्च मिलाकर इसे दम दें। यह बिरयानी स्वादिष्ट होने के साथ-साथ पौष्टिक भी होती है। इन सभी व्यंजनों को बनाना आसान है और ये आपके व्रत को खास बना देंगे।

