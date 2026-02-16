यूक्रेन: कीव घूमते समय यहां के इन 5 मशहूर समुद्र तटों पर जरूर जाएं

यूक्रेन अपने समृद्ध इतिहास, सांस्कृतिक धरोहर और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहां की राजधानी कीव एक बड़ा शहर है, जो पर्यटकों को आकर्षित करता है। हालांकि, इसके आस-पास कई खूबसूरत समुद्र तट भी हैं। ये समुद्र तट शांति और सुकून का अनुभव कराने के लिए आदर्श हैं। इस लेख में हम आपको कीव के पास स्थित कुछ बेहतरीन और कम भीड़-भाड़ वाले समुद्र तटों के बारे में बताएंगे, जहां आप आराम कर सकते हैं।

#1 जालिस्निची समुद्र तट जालिस्निची समुद्र तट कीव से लगभग 60 किलोमीटर दूर स्थित है। यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जहां आप सूरज की किरणों का आनंद ले सकते हैं। यहां की सफेद रेत और नीला पानी आपको एक अलग ही अनुभव देगा। इस समुद्र तट पर कई विश्रामगृह और कैफे भी हैं, जहां आप स्थानीय खाने का स्वाद ले सकते हैं। इसके अलावा यहां पानी के खेल की गतिविधियां भी उपलब्ध हैं, जो आपके अनुभव को और भी रोमांचक बना देंगी।

#2 आर्काडिया आर्काडिया ओडेसा शहर का एक प्रसिद्ध समुद्र तट है। यह अपने जीवंत माहौल और कई मनोरंजन विकल्पों के लिए जाना जाता है। यहां आप विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं, जिनमें पानी की स्कीइंग और पैरासेलिंग शामिल हैं। इसके अलावा यहां कई भोजनालय और बार भी हैं, जहां आप ताजगी भरे पेय पदार्थों का आनंद ले सकते हैं। यहां सूर्यास्त देखने का अनुभव वाकई खास होता है, जब आसमान रंग-बिरंगा हो जाता है।

#3 जतोका जतोका काला सागर तट पर स्थित एक छोटा-सा गांव है, जो अपने शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। यह स्थान परिवार संग समय बिताने या अकेले सुकून भरे पल बिताने के लिए आदर्श है। यहां की साफ-सुथरी रेत और नीला पानी आपको सुकून दे सकता है। इसके अलावा यहां कई छोटे-मोटे कैफे और दुकानें भी हैं, जहां आप स्थानीय हस्तशिल्प खरीद सकते हैं या स्वादिष्ट खाने का आनंद ले सकते हैं।

#4 स्कादोव्स्क स्कादोव्स्क खेरसॉन क्षेत्र में स्थित एक छोटा-सा शहर है, जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य और शांत वातावरण के लिए मशहूर है। यहां का मुख्य आकर्षण इसका साफ-सुथरा समुद्र तट है, जहां पर्यटक आराम कर सकते हैं। इसके अलावा यहां कई पार्क और बाग-बगिचे भी हैं, जिनमें आप टहल सकते हैं या पिकनिक मना सकते हैं। यहां का माहौल बहुत ही शांतिपूर्ण है, जो आपको सुकून का अनुभव कराएगा।