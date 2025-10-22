भारत में पाए जाते हैं ये 4 प्रकार के तुलसी के पौधे, जानिए उनके फायदे

तुलसी का पौधा धार्मिक और औषधीय दोनों तरह से काफी महत्व रखता है। यही कारण है कि लगभग हर हिंदू घर में तुलसी का पौधा होता है। हालांकि, तुलसी के पौधों की बात करें तो इनमें मुख्य रूप से चार प्रकार के पौधे होते हैं, जिनमें से काली तुलसी, राम तुलसी, सफेद तुलसी और मिंट तुलसी शामिल हैं। आइए आज हम आपको इन सभी तुलसी के पौधों के फायदे बताते हैं।

#1 काली तुलसी काली तुलसी का इस्तेमाल आयुर्वेदिक दवाओं में किया जाता है। इसमें सूजन कम करने वाले, हानिकारक तत्वों को रोकने वाले और संक्रमण से लड़ने वाले गुण होते हैं, जो कई तरह की समस्याओं से राहत दिला सकते हैं। इसके सेवन से रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है और यह तनाव से भी राहत दिला सकती है। आप चाहें तो इसे चाय के रूप में भी ले सकते हैं। काली तुलसी के और भी कई फायदे हैं।

#2 राम तुलसी राम तुलसी का इस्तेमाल प्राचीन काल से ही तनाव को दूर करने के लिए किया जा रहा है। राम तुलसी में हानिकारक तत्वों को रोकने वाले, सूजन कम करने वाले, मधुमेह को नियंत्रित करने वाले, संक्रमण से लड़ने वाले, फंगल संक्रमण को रोकने वाले, अवसाद को कम करने वाले और एलर्जी को रोकने वाले गुण होते हैं। इसमें विटामिन-A, विटामिन-C, कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम भी होते हैं।

#3 सफेद तुलसी सफेद तुलसी का इस्तेमाल आमतौर पर धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता है। इसका सेवन कई तरह की शारीरिक समस्याओं से भी राहत दिला सकता है। यह शरीर में गर्मी पैदा करने और खाने को पचाने में मदद कर सकती है। सफेद तुलसी के पौधे की पत्तियों का रस पीने से पीलिया और दस्त जैसी समस्याओं से भी राहत मिल सकती है।