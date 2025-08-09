घर पर बनाकर इस्तेमाल करें ये शैंपू, जानिए बनाने का तरीका

शैंपू बालों की गंदगी और तेल को दूर करने के साथ-साथ उन्हें स्वस्थ और चमकदार बनाने में मदद कर सकता है। हालांकि, बाजार में मिलने वाले शैंपू में कई तरह के केमिकल होते हैं, जो बालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में क्यों न घर पर ही शैंपू बनाकर उनका इस्तेमाल किया जाए। आइए आज हम आपको घर पर शैंपू बनाने के तरीके बताते हैं, जो बालों को प्राकृतिक रूप से निखारने में मदद कर सकते हैं।

#1 एलोवेरा शैंपू एलोवेरा जेल में कई जरूरी पोषक तत्व होते हैं, जो बालों की जड़ों को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक कटोरी में थोड़ा-सा एलोवेरा जेल और नारियल का तेल मिलाएं, फिर इसे अपने सिर पर लगाएं और 10 मिनट के बाद सिर को पानी से धो लें। इसे नियमित रूप से इस्तेमाल करने से बालों में नमी बनी रहती है।

#2 सेब का सिरका और शहद का शैंपू सेब का सिरका और शहद का मिश्रण सिर को गहराई से साफ करने और उन्हें चमकदार बनाने में मदद कर सकता है। इसे बनाने के लिए एक कटोरी में एक चम्मच सेब का सिरका, एक चम्मच शहद और थोड़ा-सा पानी मिलाएं, फिर इस मिश्रण को अपने सिर पर लगाकर हल्के हाथों से मालिश करें। 5 मिनट के बाद सिर को पानी से धो लें। यह बालों की मजबूती को बढ़ाने में सहायक होता है।

#3 आंवला का शैंपू आंवला विटामिन-C का बेहतरीन स्त्रोत है, जो बालों के विकास के लिए जरूरी है। यह बालों को मजबूत बनाने के साथ-साथ उन्हें बढ़ाने में भी मदद कर सकता है। इसे बनाने के लिए एक कटोरी में आंवला पाउडर, नींबू का रस और थोड़ा-सा पानी मिलाएं। अब इस मिश्रण को अपने सिर पर लगाएं और 10 से 15 मिनट के बाद सिर को पानी से धो लें। आंवला का नियमित उपयोग बालों की सेहत के लिए फायदेमंद होता है।