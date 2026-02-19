घर पर इन तरीकों से बनाएं लजीज लस्सी, आसान हैं रेसिपी
दही से बनने वाली लस्सी एक लोकप्रिय ठंडा पेय है, जो गर्मियों में ताजगी और ठंडक देता है। यह पेय न सिर्फ स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। लस्सी में प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन होते हैं, जो हमारे शरीर को ताकत देते हैं और पाचन को सुधारते हैं। आइए आज हम आपको कुछ लस्सी की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें घर पर कुछ ही मिनटों में बनाया जा सकता है।
#1
आम की लस्सी
आम की लस्सी बनाने के लिए सबसे पहले पके आम का गूदा निकाल लें और उसे मिक्सर में डालकर अच्छे से पीस लें। इसके बाद इसमें दही, चीनी और थोड़ा सा पानी डालकर फिर से मिलाएं जब तक कि मिश्रण एकसार न हो जाए। अब इस मिश्रण को एक गिलास में डालें और ऊपर से थोड़ा सा कटे हुए पिस्ता डालकर इसे ठंडा-ठंडा परोसें। यह लस्सी खासतौर पर बच्चों को बहुत पसंद आती है।
#2
पुदीने की लस्सी
पुदीने की लस्सी बनाने के लिए सबसे पहले ताजे पुदीने के पत्तों को धोकर मिक्सी में पीस लें। अब इस पेस्ट को एक बर्तन में दही, चीनी और थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से मिलाएं। अगर आपको मसालेदार लस्सी पसंद है तो इसमें थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर भी मिला सकते हैं। अब इस मिश्रण को एक गिलास में डालें और ऊपर से थोड़ी सी कटी हुई पुदीने की पत्तियां डालकर इसे ठंडा-ठंडा परोसें।
#3
गुलाब की लस्सी
गुलाब की लस्सी बनाने के लिए सबसे पहले गुलाब की पंखुड़ियों को धोकर मिक्सी में पीस लें। अब इस पेस्ट को एक बर्तन में दही, चीनी और थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण में गुलाब का अर्क मिलाएं ताकि इसमें खुशबू आए। गुलाब की पंखुड़ियों से बनी लस्सी न केवल स्वादिष्ट होती है बल्कि इसकी खुशबू भी बहुत आकर्षक होती है। इसके बाद इस मिश्रण को एक गिलास में डालकर ठंडा-ठंडा परोसें।
#4
खट्टा मीठा इमली की लस्सी
खट्टा मीठा इमली की लस्सी बनाने के लिए सबसे पहले इमली की गुठली निकालकर उसका गूदा निकाल लें। अब इस गूदे को एक बर्तन में दही, चीनी और थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण में थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर मिलाएं ताकि इसमें स्वाद बढ़े। खट्टा मीठा इमली की लस्सी पीने से आपका पेट भरा हुआ महसूस होगा और आपको ताजगी भी मिलेगी। इसके बाद इस मिश्रण को एक गिलास में डालकर ठंडा-ठंडा परोसें।