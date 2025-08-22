घर के एक्वेरियम के लिए न चुनें ये मछलियां, करनी पड़ सकती है ज्यादा देखभाल

अगर आप अपने एक्वेरियम के लिए ऐसी मछलियां खरीदने की योजना बना रहे हैं, जो दिखने में बहुत सुंदर होती हैं और कम देखभाल की जरूरत होती है तो आपको बता दें कि ऐसी मछलियां नहीं मिलेंगी। कई बार कुछ मछलियां देखने में जितनी सुंदर लगती हैं, उनकी देखभाल करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। आइए आज हम आपको पांच ऐसी मछलियों के बारे में बताते हैं, जिन्हें घर के एक्वेरियम में नहीं रखना चाहिए।

#1 डिस्कस मछली डिस्कस मछली को घर के एक्वेरियम में रखने से पहले आपको कई बातों का ध्यान रखना होगा। इस मछली को अन्य मछलियों के साथ रखने से बचना चाहिए क्योंकि यह काफी उग्र होती है। इसके अलावा यह मछली काफी नाजुक होती है और इसके लिए तापमान, पानी और खाने की खास जरूरतें होती हैं। डिस्कस मछली को अन्य मछलियों के साथ रखने से बचना चाहिए क्योंकि यह काफी उग्र होती है।

#2 मूरिश आइडल मूरिश आइडल को भी घर के एक्वेरियम में नहीं रखना चाहिए। इस मछली को भी अन्य मछलियों के साथ रखने से बचना चाहिए क्योंकि यह काफी उग्र होती है। इस मछली की देखभाल करना भी आसान नहीं है क्योंकि यह काफी नाजुक होती है। इसके लिए तापमान, पानी और खाने की खास जरूरतें होती हैं। मूरिश आइडल को अन्य मछलियों के साथ रखने से बचना चाहिए क्योंकि यह काफी उग्र होती है।

#3 क्लाउन ट्रिगर फिश क्लाउन ट्रिगर फिश भी उन मछलियों में से एक है, जिन्हें घर के एक्वेरियम में नहीं रखना चाहिए। इस मछली को भी अन्य मछलियों के साथ रखने से बचना चाहिए क्योंकि यह काफी उग्र होती है। क्लाउन ट्रिगर फिश की देखभाल करना भी आसान नहीं है क्योंकि यह काफी नाजुक होती है। इसके लिए तापमान, पानी और खाने की खास जरूरतें होती हैं। इसके अलावा क्लाउन ट्रिगर फिश काफी महंगी होती है।

#4 मैंडरीन मछली मैंडरीन मछली भी एक ऐसी मछली है, जिसे घर के एक्वेरियम में नहीं रखना चाहिए। इस मछली को भी अन्य मछलियों के साथ रखने से बचना चाहिए क्योंकि यह काफी उग्र होती है। इस मछली की देखभाल करना भी आसान नहीं है क्योंकि यह काफी नाजुक होती है। इसके लिए तापमान, पानी और खाने की खास जरूरतें होती हैं। मैंडरीन मछली को अन्य मछलियों के साथ रखने से बचना चाहिए क्योंकि यह काफी उग्र होती है।