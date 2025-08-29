घर पर आसानी से बनाया जा सकता है गुजराती फाफड़ा, जानिए रेसिपी
गुजराती फाफड़ा एक लोकप्रिय स्नैक है, जिसे अक्सर त्योहारों और खास मौकों पर बनाया जाता है। यह कुरकुरा और मसालेदार स्नैक न केवल बच्चों बल्कि बड़ों को भी पसंद आता है। इसे बनाने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन इसका स्वाद इतना बेहतरीन है कि आप इसे बार-बार बनाना चाहेंगे। आइए आज हम आपको गुजराती फाफड़ा की रेसिपी बताते हैं, जिसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं और अपने परिवार के साथ इसका आनंद ले सकते हैं।
सामग्री
फाफड़ा बनाने के लिए जरूरी चीजें
एक कप बेसन, आधा कप पानी, एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, एक चौथाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चौथाई चम्मच हींग, नमक (स्वादानुसार), एक छोटी चम्मच अजवाइन, एक छोटी चम्मच नींबू का रस, तेल (तलने के लिए), हरी मिर्च की चटनी (साथ परोसने के लिए), नींबू का रस (साथ परोसने के लिए) और पुदीने का पेस्ट (साथ परोसने के लिए)। आप चाहें तो सामग्रियों को अपने मन मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं।
स्टेप-1
ऐसे करें फाफड़ा बनाने की शुरूआत
सबसे पहले एक बड़े कटोरे में बेसन, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हींग, नमक और अजवाइन डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अब इसमें नींबू का रस और पानी डालकर एक सख्त आटा गूंथ लें। यह आटा थोड़ा सख्त होगा क्योंकि इसे बेलने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद आटे को थोड़ी देर के लिए ढककर रख दें ताकि वह सेट हो सके। इस तरह आटा तैयार हो जाएगा।
स्टेप-2
फाफड़ा को तलें
अब गूंथे हुए आटे को छोटी-छोटी लोइयों में बांट लें और हर लोई को पतला करके लंबा आकार दें। आप चाहें तो हाथों से या बेलन से भी इसे पतला कर सकते हैं। इसके बाद एक कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें तैयार किए हुए फ़ाफड़े धीरे-धीरे डालें। इन्हें दोनों तरफ से सुनहरा भूरा होने तक तलें। जब सभी फाफड़ा तल जाएं तो उन्हें एक प्लेट में निकाल लें और गर्मागर्म परोसें।
स्टेप-3
इस तरह से स्टोर करें फाफड़ा
बचे हुए आटे से भी इसी तरह फाफड़ा तैयार करें और तलें। आप इन्हें किसी भी स्नैक या मुख्य भोजन के साथ परोस सकते हैं। फाफड़ा को आप एयर टाइट डब्बे में स्टोर करके भी रख सकते हैं, जिससे यह लंबे समय तक ताजा बना रहता है। इसे आप शाम की चाय या कॉफी के साथ भी खा सकते हैं। इस तरह आप इसे कई तरह से खा सकते हैं।
फायदे
फाफड़ा के फायदे
गुजराती फाउड़ा एक पौष्टिक स्नैक है जिसमें मुख्य रूप से बेसन होता है जो प्रोटीन और फाइबर का अच्छा स्रोत है। यह स्नैक बिना किसी अप्राकृतिक तत्वों के घर पर तैयार किया जाता है इसलिए यह सेहत के लिए अच्छा है। इसे बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मसाले जैसे हल्दी, लाल मिर्च और हींग भी सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। इन सभी गुणों के कारण गुजराती फाफड़ा न केवल स्वादिष्ट बल्कि सेहतमंद भी है।