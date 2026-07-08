तुलसी बनाम पुदीना: चाय से लेकर कई खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल होता है इनका, जानें कौन बेहतर

तुलसी

तुलसी के फायदे

तुलसी में विटामिन-A, विटामिन-C, कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं। इसमें ऐसे गुण होते हैं जो शरीर की देखभाल के लिए अच्छे होते हैं। तुलसी का इस्तेमाल मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायक है। इसके अतिरिक्त यह शरीर की सुरक्षा को मजबूत करने में मददगार है। साथ ही सांस की समस्याओं के प्रभाव को कम करने समेत तनाव और थकान से भी राहत दिला सकती है। तुलसी पाचन क्रिया को स्वस्थ रखने में सहायक है।