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तुलसी बनाम पुदीना: चाय से लेकर कई खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल होता है इनका, जानें कौन बेहतर
तुलसी बनाम पुदीना

तुलसी बनाम पुदीना: चाय से लेकर कई खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल होता है इनका, जानें कौन बेहतर

लेखन अंजली
Jul 08, 2026
10:25 am
क्या है खबर?

तुलसी और पुदीने की पत्तियां सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं और इनका इस्तेमाल चाय से लेकर कई खाद्य पदार्थों में किया जाता है। हालांकि, कई लोग इन दोनों को एक ही समझते हैं, लेकिन ये अलग-अलग पौधे हैं। तुलसी का धार्मिक महत्व भी है और इसे 'होली बेसिल' के नाम से भी जाना जाता है। आइए तुलसी और पुदीने की पत्तियों के पोषक तत्वों और सेहत लाभों के बारे में जानते हैं।

अंतर

तुलसी और पुदीने में क्या अंतर है?

तुलसी और पुदीने की पत्तियों की खुशबू और स्वाद में अंतर होता है। तुलसी की पत्तियां मीठी और मसालेदार होती हैं, जबकि पुदीने की पत्तियां ताजगी से भरी होती हैं। तुलसी को भारतीय रसोई में चाय, सूप, करी और चटनी में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसका धार्मिक महत्व भी है, इसलिए इसे पूजा में भी इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी ओर पुदीने का इस्तेमाल रायता, चटनी, पेय पदार्थों और शेक्स में किया जाता है।

तुलसी

तुलसी के फायदे

तुलसी में विटामिन-A, विटामिन-C, कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं। इसमें ऐसे गुण होते हैं जो शरीर की देखभाल के लिए अच्छे होते हैं। तुलसी का इस्तेमाल मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायक है। इसके अतिरिक्त यह शरीर की सुरक्षा को मजबूत करने में मददगार है। साथ ही सांस की समस्याओं के प्रभाव को कम करने समेत तनाव और थकान से भी राहत दिला सकती है। तुलसी पाचन क्रिया को स्वस्थ रखने में सहायक है।

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पुदीना

पुदीने के सेवन से मिलने वाले स्वास्थ्य लाभ

पुदीने में विटामिन-A, विटामिन-C और आयरन जैसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। इसके अतिरिक्त यह शरीर के लिए अच्छे गुणों से भरपूर होता है। पुदीने का इस्तेमाल पाचन क्रिया को स्वस्थ रखने में सहायक है। इसके अलावा यह गंभीर बीमारियों से बचाव करने में प्रभावी है और नींद की समस्या से राहत दिला सकता है। साथ ही यह पेट दर्द और गैस की समस्या से राहत दिला सकता है।

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चयन

तुलसी और पुदीने के बीच चुनें किसका सेवन?

तुलसी और पुदीने दोनों ही सेहत के लिए लाभकारी हैं। हालांकि, आप अपने स्वास्थ्य लाभ के अनुसार इनमें से किसी एक को चुन सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप शरीर की सुरक्षा को मजबूत करना चाहते हैं तो तुलसी का सेवन करें। दूसरी ओर अगर आप पाचन क्रिया को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो पुदीने का सेवन करें। इसके अतिरिक्त आप चाहें तो इन दोनों का मिश्रण भी बना सकते हैं।

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