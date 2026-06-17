तुलसी का पौधा भूरे रंग का हो गया है? जानिए इसके पीछे की वजह और बचाने के तरीके
क्या है खबर?
तुलसी का पौधा भारतीय संस्कृति में बहुत अहमियत रखता है। इसे धार्मिक दृष्टिकोण से पूजा जाता है और औषधीय गुणों के कारण भी इसकी विशेष मान्यता है। अगर आपका तुलसी का पौधा भूरे रंग का हो गया है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि इस समस्या का कारण क्या हो सकता है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है।
#1
ज्यादा पानी देना
तुलसी के पौधे को ज्यादा पानी देना एक आम गलती है, जिससे उसके पत्ते भूरे हो सकते हैं। पौधे की जड़ों को अधिक पानी मिलता है तो वह सड़ने लगती हैं और इससे पौधा कमजोर हो जाता है। इसलिए हमेशा मिट्टी की नमी जांचने के बाद ही पानी दें। अगर मिट्टी गीली लगे तो थोड़े समय के लिए पानी देने से बचें। इससे आपके तुलसी के पौधे की सेहत बेहतर रहेगी।
#2
सूरज की रोशनी की कमी
तुलसी का पौधा सूरज की रोशनी में अच्छा बढ़ता है। अगर इसे पर्याप्त धूप नहीं मिलती तो इसके पत्ते पीले या भूरे हो सकते हैं। इसलिए अपने तुलसी के पौधे को ऐसी जगह रखें जहां दिन में कम से कम 4-5 घंटे की धूप पड़े। अगर यह संभव न हो तो आप इसे बाहर की बजाय खिड़की के पास रखें ताकि इसे प्राकृतिक रोशनी मिल सके।
#3
पोषण की कमी
तुलसी का पौधा समय-समय पर पोषण की जरूरत होती है। अगर इसे पर्याप्त पोषण नहीं मिलता तो इसके पत्ते कमजोर होकर भूरे हो सकते हैं। इसलिए हर 4-6 हफ्ते में एक बार जैविक खाद या रासायनिक उर्वरक का उपयोग करें। इससे आपके पौधे को जरूरी पोषण मिलेगा और वह स्वस्थ रहेगा। इसके अलावा आप प्राकृतिक खाद जैसे गोबर की खाद या कंपोस्ट का भी उपयोग कर सकते हैं, जो पौधे के लिए फायदेमंद होते हैं।
#4
कीड़े-मकोड़ों का हमला
तुलसी के पौधे पर कीड़े-मकोड़ों का हमला भी भूरे पत्तों का कारण बन सकता है। यह हमला पौधे की जड़ों, तनों और पत्तियों पर हो सकता है, जिससे इसकी वृद्धि रुक जाती है। इस समस्या से बचने के लिए नियमित रूप से अपने पौधे की जांच करें और अगर कोई कीट दिखे तो तुरंत कीटनाशक का छिड़काव करें। इसके अलावा प्राकृतिक कीटनाशक का उपयोग भी फायदेमंद हो सकता है।
#5
हवा का अभाव
अगर आपके तुलसी के पौधे के चारों ओर हवा का प्रवाह अच्छा नहीं होगा तो भी इसके पत्ते भूरे हो सकते हैं। पौधे के चारों ओर पर्याप्त जगह छोड़ें ताकि हवा आसानी से आ सके। इससे न केवल पौधे को ताजगी मिलेगी बल्कि उसकी वृद्धि भी बेहतर होगी। इसके अलावा पौधे के चारों ओर किसी भी तरह की बाधा न रखें ताकि हवा का प्रवाह बना रहे।