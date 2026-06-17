तुलसी का पौधा भूरे रंग का हो गया है? जानिए इसके पीछे की वजह और बचाने के तरीके

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पोषण की कमी

तुलसी का पौधा समय-समय पर पोषण की जरूरत होती है। अगर इसे पर्याप्त पोषण नहीं मिलता तो इसके पत्ते कमजोर होकर भूरे हो सकते हैं। इसलिए हर 4-6 हफ्ते में एक बार जैविक खाद या रासायनिक उर्वरक का उपयोग करें। इससे आपके पौधे को जरूरी पोषण मिलेगा और वह स्वस्थ रहेगा। इसके अलावा आप प्राकृतिक खाद जैसे गोबर की खाद या कंपोस्ट का भी उपयोग कर सकते हैं, जो पौधे के लिए फायदेमंद होते हैं।