उबे पेय के साथ खाने लायक स्नैक्स

उबे वाले पेय के साथ अच्छे लगते हैं ये स्नैक्स, खा कर दिल हो जाएगा खुश

लेखन सयाली 05:02 pm Sep 21, 202605:02 pm

क्या है खबर?

फिलिपींस में उबे पेय काफी पसंद किया जाता है। यह बैंगनी रंग के रतालू से बनाया जाता है, जो अपने मीठे और मलाईदार स्वाद के लिए जाना जाता है। इस पेय का सेवन न सिर्फ ताजगी देता है, बल्कि इसमें पोषक तत्व भी होते हैं। अगर आप पहली बार इस अनोखे पेय को पीने जा रहे हैं तो आइए आज हम आपको कुछ ऐसे स्नैक्स के बारे में बताते हैं, जो इसे पीते समय खाने चाहिए।