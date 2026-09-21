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उबे वाले पेय के साथ अच्छे लगते हैं ये स्नैक्स, खा कर दिल हो जाएगा खुश
उबे पेय के साथ खाने लायक स्नैक्स

उबे वाले पेय के साथ अच्छे लगते हैं ये स्नैक्स, खा कर दिल हो जाएगा खुश

लेखन सयाली
Sep 21, 2026
05:02 pm
क्या है खबर?

फिलिपींस में उबे पेय काफी पसंद किया जाता है। यह बैंगनी रंग के रतालू से बनाया जाता है, जो अपने मीठे और मलाईदार स्वाद के लिए जाना जाता है। इस पेय का सेवन न सिर्फ ताजगी देता है, बल्कि इसमें पोषक तत्व भी होते हैं। अगर आप पहली बार इस अनोखे पेय को पीने जा रहे हैं तो आइए आज हम आपको कुछ ऐसे स्नैक्स के बारे में बताते हैं, जो इसे पीते समय खाने चाहिए।

#1

कुकी और मफिन

उबे पेय का स्वाद थोड़ा अलग होता है, जिसे आप मीठे व्यंजनों के साथ बिना चिंता किए पेयर कर सकते हैं। इसके लिए आप मफिन और कुकी का चुनाव कर सकते हैं।

इस पेय के साथ ऐसी कुकी चुनें, जो चॉकलेट या दालचीनी जैसे फ्लेवर वाली हों। इसके अलावा मफिन आप किसी भी स्वाद वाला ले सकते हैं, जो बहुत लजीज लगता है।

इन्हें आप उबे पेय में डुबो भी सकते हैं।

#2

एवोकाडो टोस्ट

अगर आप पेय के साथ कुछ मीठा नहीं खाना चाहते और कुछ नमकीन खाना पसंद करते हैं तो एवोकाडो टोस्ट बहुत लजीज चुनाव हो सकता है।

इसके लिए पहले पके हुए एवोकाडो को काटकर मीस लें और उसमें नमक, काली मिर्च का पाउडर, चिली फ्लेक्स और अन्य सीजनिंग मिला दें। इसके बाद इसे टोस्ट की हुई ब्रेड पर लगाएं और ऊपर से चीज डालकर इसका सेवन करें।

आप इसमें अन्य सब्जियां भी डाल सकते हैं।

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#3

मोची

मोची एक तरह का मीठा व्यंजन है, जो जापान में बहुत प्रसिद्ध है। आप इस व्यंजन का मजा उबे पेय के साथ ले सकते हैं, जिससे मिठास का एक अनोखा मेल मिलेगा।

मोची बाहर से चिपचिपी और अंदर से मुलायम फिलिंग वाली मिठाई होती है। यह कई तरह के फ्लेवर में आती है, जिनमें आम, स्ट्रॉबेरी, लीची, माचा, उबे और लाल बीन पेस्ट आदि शामिल हैं।

इसे आप अपनी पसंद के फ्लेवर में ले सकते हैं।

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#4

राइस क्रैकर

अगर आप उबे पेय के साथ कोई हल्का और कम कैलोरी वाला स्नैक पेयर करना चाहते हैं तो राइस क्रैकर सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। यह बेहद हल्का होता है और इसे खाने से वजन भी नहीं बढ़ता है।

यह एक जापानी स्नैक है, जिसे केवल चावल को बेक करके तैयार किया जाता है। आपको यह कई तरह के फ्लेवर में मिल जाएगा और उबे पेय की मिठास के साथ बहुत ही लजीज लगेगा।

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