सर्दियों में घर के अंदर सुखाते हैं कपड़े? उनमें से ऐसे दूर करें बदबू 

सर्दियों में कपड़े सूखने में काफी समय लग सकता है। ऐसे में अगर आप उन्हें अंदर सुखाते हैं तो उनके सूखने पर बदबू भी आने लगती है, जिससे घर का माहौल खराब हो जाता है। हालांकि, कुछ तरीके अपनाकर आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं और अपने कपड़ों को सही तरीके से सुखा सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिनसे आप सर्दियों में भी अपने कपड़े आसानी से सूखा सकते हैं।

#1 कपड़ों को सुखाने के लिए इस्तेमाल करें पंखा अगर आप सर्दियों में अपने कपड़ों को सुखाने के लिए कमरे में कपड़े टांगते हैं तो इस काम के लिए पंखे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए पहले कपड़ों को एकदम सीधा करके हैंगर पर टांगें, फिर पंखे को तेज करके उसके सामने कपड़े को सुखाएं। इससे कपड़े जल्दी सूखेंगे और उनमें बदबू भी नहीं आएगी। इस तरह पंखा आपके कपड़ों को जल्दी सुखाने में मददगार साबित हो सकता है।

#2 कपड़े सुखाने के लिए इस्तेमाल करें रूम हीटर अगर आप चाहते हैं कि आपके कपड़े जल्दी सूखे और उनमें बदबू भी न आए तो इसके लिए आप रूम हीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। रूम हीटर को चालू करके उसके सामने कपड़े सुखाने से भी वे जल्दी सूख जाते हैं। हालांकि, ध्यान रखें कि कपड़े रूम हीटर के ज्यादा करीब न हों क्योंकि इससे आग लगने का खतरा बढ़ सकता है।

#3 कपड़ों को सुखाने के लिए इस्तेमाल करें ड्रायर अगर आपके पास ड्रायर है तो आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ड्रायर एक ऐसी मशीन होती है, जो कपड़ों को गर्म हवा देकर उन्हें सुखाती है। इसके लिए पहले कपड़ों को धोने के बाद ड्रायर में डालें और उसे चालू करें। कुछ मिनट बाद कपड़े सूख जाएंगे और उनमें किसी तरह की बदबू भी नहीं आएगी। इस तरीके से आप आसानी से सर्दियों में भी अपने कपड़े सूखा सकते हैं।

