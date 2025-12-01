त्वचा की देखभाल करने के दौरान न करें ये 5 गलतियां, स्किन केयर रूटीन होगा बेअसर

त्वचा की देखभाल के लिए अपनाए जाने वाले रूटीन से जुड़ी कई बातें हमारे लिए बहुत जरूरी होती हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हम पूरी तरह से सही स्किन केयर रूटीन अपना रहे हैं, लेकिन कुछ छोटी-छोटी गलतियां हमारे प्रयासों को विफल कर सकती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी ही गलतियों के बारे में बताते हैं, जिनसे शायद आप अनजान हों और इनसे आपकी त्वचा की देखभाल का रूटीन भी बेअसर हो सकता है।

#1 चेहरे को साफ करने के बाद मॉइस्चराइजर न लगाना कई लोग चेहरे को साफ करने के बाद उसे बिना मॉइस्चराइजर लगाते छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनकी त्वचा चिपचिपी हो जाएगी। हालांकि, ऐसा करना त्वचा की सबसे बड़ी गलती है। इससे त्वचा पर सूखापन और झुर्रियां आने लगती हैं। इसलिए चेहरे को साफ करने के बाद उस पर मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं। यह त्वचा को नमी देने के साथ उसका पोषण भी कर सकता है। यह आपकी त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाए रखता है।

#2 ज्यादा रगड़ना त्वचा को साफ करने के लिए उसे रगड़ने से गंदगी और मृत कोशिकाओं से छुटकारा मिल सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप इसे हर दिन करें। इससे त्वचा की प्राकृतिक चमक फीकी पड़ सकती है और इसे नुकसान भी पहुंच सकता है। बेहतर होगा कि आप हफ्ते में 2 बार ही रगड़ें। साथ ही कम से कम 2-3 मिनट तक हल्के हाथों से करें ताकि त्वचा पर किसी तरह का दबाव न पड़े।

Advertisement

#3 धूप से बचाव के उपाय न करना अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ गर्मियों में ही धूप से बचने के उपाय करना जरूरी है तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। चाहे धूप हो या बादल, सूरज की किरणें हमेशा मौजूद रहती हैं और ये आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए हर मौसम में, खासकर जब आप बाहर हों, तब रोजाना अपनी त्वचा पर धूप से बचाव के उपाय करें।

Advertisement

#4 रात को त्वचा की देखभाल का पालन न करना रात में सोने से पहले त्वचा की देखभाल का पालन करना बहुत जरूरी है क्योंकि रात में त्वचा आराम कर रही होती है और इस दौरान देखभाल के उत्पादों को अवशोषित करने का अधिक समय मिलता है। इसलिए सोने से पहले अपने चेहरे को अच्छी तरह साफ करें, फिर टोनर और सीरम लगाएं, फिर आंखों के आस-पास हल्के हाथों से आंखों का क्रीम लगाएं और अंत में मॉइस्चराइजर लगाएं।