बालों को प्राकृतिक रूप से रंगने के लिए आजमाएं ये पौधों पर आधारित हेयर कलर

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नीम

नीम सिर की त्वचा से जुड़ी समस्याओं जैसे रूसी आदि से राहत दिलाने में मदद कर सकता है। यह एंटी-बैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है, जो सिर की त्वचा को साफ रखने समेत बालों को झड़ने से रोकता है। लाभ के लिए नीम की पत्तियों को उबालकर उसका पेस्ट बना लें, फिर इसे पूरे सिर पर लगाएं और 30-40 मिनट बाद सिर को पानी से धो लें। हफ्ते में एक बार इसका उपयोग करें ताकि आपके बाल स्वस्थ रहें।