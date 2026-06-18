बालों को प्राकृतिक रूप से रंगने के लिए आजमाएं ये पौधों पर आधारित हेयर कलर
क्या है खबर?
पारंपरिक हेयर कलर में मौजूद रासायनिक तत्व बालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे बाल कमजोर हो सकते हैं और उनकी चमक भी चली जाती है। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे पौधों पर आधारित हेयर कलर के बारे में बताने जा रहे हैं, जो बालों को प्राकृतिक रूप से रंगने के साथ-साथ उन्हें पोषण भी देंगे। आइए इन पौधों पर आधारित हेयर कलर के बारे में जानते हैं।
#1
मेहंदी पाउडर
मेहंदी पाउडर बालों को एक सुंदर लाल रंग देता है। यह बालों की जड़ों को मजबूत बनाने के साथ-साथ उन्हें मुलायम भी बनाता है। इसके अलावा यह सिर पर ठंडक का एहसास दिलाता है। मेहंदी पाउडर का इस्तेमाल करने से पहले इसे पानी में मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें और इसे बालों में अच्छी तरह लगाएं। 2-3 घंटे बाद बालों को धो लें। हफ्ते में एक बार इसका इस्तेमाल करना फायदेमंद हो सकता है।
#2
रीठा
रीठा एक प्राकृतिक साबुन की तरह काम करता है, जो बालों को साफ करने के साथ-साथ उन्हें मुलायम भी बनाता है। इसे बालों में लगाने से पहले इसे पानी में भिगोकर गाढ़ा पेस्ट बना लें और इसे अपने सिर पर लगाएं। 10-15 मिनट बाद सिर को पानी से धो लें। रीठा का इस्तेमाल बालों को पोषण देने के साथ-साथ उन्हें झड़ने से भी रोकता है। हफ्ते में एक बार इसका उपयोग करना लाभकारी हो सकता है।
#3
आंवला
आंवला विटामिन-C का अच्छा स्रोत होने के साथ-साथ एंटी-ऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है, जो बालों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं और उन्हें झड़ने से भी रोकते हैं। आंवला को सूखा कर उसका पाउडर बना लें, फिर इसे पानी में मिलाकर गाढ़ा पेस्ट तैयार करें। इस पेस्ट को पूरे सिर पर लगाएं और 30-40 मिनट बाद सिर को पानी से धो लें। हफ्ते में एक बार इसका उपयोग करें ताकि आपके बाल स्वस्थ रहें।
#4
नीम
नीम सिर की त्वचा से जुड़ी समस्याओं जैसे रूसी आदि से राहत दिलाने में मदद कर सकता है। यह एंटी-बैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है, जो सिर की त्वचा को साफ रखने समेत बालों को झड़ने से रोकता है। लाभ के लिए नीम की पत्तियों को उबालकर उसका पेस्ट बना लें, फिर इसे पूरे सिर पर लगाएं और 30-40 मिनट बाद सिर को पानी से धो लें। हफ्ते में एक बार इसका उपयोग करें ताकि आपके बाल स्वस्थ रहें।