हैबनेरो मिर्च का तीखापन कम करने के लिए अपनाएं ये तरीके, बढ़ जाएगा जायका

हैबनेरो मिर्च का तीखापन कम करने के लिए अपनाएं ये तरीके, बढ़ जाएगा जायका
क्या है खबर?
हैबनेरो मिर्च अपने तीखे स्वाद के लिए जानी जाती है। अगर आप इसे अपने खाने में इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन इसके तीखेपन से डरते हैं तो आप कुछ आसान तरीकों से इसे कम कर सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे, जिनसे आप हैबनेरो मिर्च का मजा बिना ज्यादा तीखा लगे ले सकते हैं। इन तरीकों से आप अपने खाने को स्वादिष्ट और संतुलित बना सकते हैं।
#1
बीज और डंठल निकालें
हैबनेरो मिर्च के तीखेपन का सबसे बड़ा कारण इसके बीज और डंठल होते हैं। अगर आप इनको निकाल देते हैं तो मिर्च का तीखापन काफी कम हो जाता है।
इसके लिए सबसे पहले मिर्च को बीच से काटकर इसके बीज और डंठल को निकाल दें। इसके बाद आप इसे अपनी रेसिपी में आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं।
इस तरह आपके खाने का स्वाद भी बरकरार रहेगा और तीखापन भी कम हो जाएगा।
#2
दूध या दही का इस्तेमाल करें
दूध या दही का इस्तेमाल करके भी आप हैबनेरो मिर्च के तीखेपन को कम कर सकते हैं। अगर आपके खाने में ज्यादा मिर्च लग रही है तो उसमें थोड़ा दूध या दही मिलाएं।
इससे तीखापन कम हो जाएगा और खाने का स्वाद भी बढ़ जाएगा। आप इसे सॉस या करी में भी मिला सकते हैं।
इस तरह आप बिना किसी चिंता के ही हैबनेरो मिर्च का मजा ले सकते हैं।
#3
सिरका या नींबू का करें उपयोग
सिरका या नींबू का उपयोग करके भी आप हैबनेरो मिर्च के तीखेपन को कम कर सकते हैं। इन दोनों में खट्टे गुण होते हैं, जो तीखेपन को कम करने में मदद करते हैं।
अगर आपके खाने में ज्यादा मिर्च लग रही है तो उसमें थोड़ा-सा सिरका या नींबू का रस मिलाएं। इससे तीखापन कम हो जाएगा और खाने का स्वाद भी बढ़ जाएगा।
इस तरह आप बिना किसी चिंता के हैबनेरो मिर्च का मजा ले सकते हैं।
#4
नारियल का दूध मिलाएं
नारियल का दूध भी हैबनेरो मिर्च का तीखापन कम करने में मदद कर सकता है। इसमें मौजूद फैट तीखेपन को कम करने में मदद करता है।
अगर आपका खाना आपको ज्यादा तीखा लग रहा है तो उसमें थोड़ा-सा नारियल का दूध मिलाएं। इससे तीखापन कम हो जाएगा और खाने का स्वाद भी बढ़ जाएगा।
आप इसे करी या सॉस में भी मिला सकते हैं। इसकी मदद से आपके खाने में हल्की-सी मिठास भी आ सकती है।