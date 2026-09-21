हैबनेरो मिर्च का तीखापन कम करने के लिए अपनाएं ये तरीके, बढ़ जाएगा जायका

सिरका या नींबू का उपयोग करके भी आप हैबनेरो मिर्च के तीखेपन को कम कर सकते हैं। इन दोनों में खट्टे गुण होते हैं, जो तीखेपन को कम करने में मदद करते हैं।

अगर आपके खाने में ज्यादा मिर्च लग रही है तो उसमें थोड़ा-सा सिरका या नींबू का रस मिलाएं। इससे तीखापन कम हो जाएगा और खाने का स्वाद भी बढ़ जाएगा।

इस तरह आप बिना किसी चिंता के हैबनेरो मिर्च का मजा ले सकते हैं।