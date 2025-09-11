स्क्रीन टाइम ज्यादा है? आंखों की थकान को कम कर सकती हैं ये एक्सरसाइज

स्क्रीन के सामने अधिक समय बिताने से आंखें थक जाती हैं और उनमें जलन, सिरदर्द या फिर धुंधला दिखने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इससे आंखों की रोशनी पर भी बुरा असर पड़ सकता है। हालांकि, अगर आप कुछ आसान आंखों की एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं तो इन समस्याओं से बच सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताते हैं, जो आंखों की थकान को दूर कर सकती हैं।

#1 20-20-20 नियम अपनाएं आंखों की थकान को दूर करने के लिए 20-20-20 नियम को अपनाना फायदेमंद हो सकता है। इसके लिए हर 20 मिनट के बाद अपने कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन से 20 फीट की दूरी पर किसी चीज को 20 सेकंड के लिए देखें। इससे आपकी आंखें राहत महसूस करेंगी और आपकी दृष्टि पर पड़ने वाला दबाव भी कम हो जाएगा। इस नियम को अपनाने से आंखों की थकान को कम करने में मदद मिल सकती है।

#2 हाथों से आंखों को ढकें यह एक सरल और असरदार एक्सरसाइज है, जो आपकी आंखों को आराम देने में मदद कर सकता है। इसके लिए सबसे पहले अपने दोनों हाथों को एक साथ जोड़कर आंखों के सामने रखें। अब धीरे-धीरे हाथों को खोलें और आंखों की रोशनी को महसूस करें। इसके बाद आंखों को धीरे-धीरे बंद करें। आप चाहें तो इस एक्सरसाइज को करते समय आंखें बंद करके किसी भी चीज पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।

#3 आंखों को गोल-गोल घुमाएं आंखों को गोल-गोल घुमाना भी एक सरल और असरदार एक्सरसाइज है। इसके लिए सबसे पहले अपनी आंखें बंद करें और फिर उन्हें धीरे-धीरे गोल-गोल घुमाएं। यह एक्सरसाइज आपकी आंखों की मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है। आप इसे ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं और दाएं से बाएं तक कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को 5 मिनट तक करने से आंखों की थकान कम होती है और आंखों को राहत मिलती है।