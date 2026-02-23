ग्रीनलैंड की यात्रा के दौरान इन गतिविधियों का जरूर लें मजा

ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, जो उत्तरी अमेरिका और आर्कटिक महासागर के बीच स्थित है। यह स्थान अपनी प्राकृतिक सुंदरता और बर्फ से ढके पहाड़ों के लिए जाना जाता है। यहां की यात्रा आपको एक अनोखे अनुभव देगी, जहां आप हिमनदों से लेकर रंग-बिरंगे गांवों तक सब कुछ देख सकते हैं। ग्रीनलैंड का मौसम ठंडा होता है, इसलिए यहां जाने से पहले सही कपड़े पहनने और यात्रा की योजना बनाने की तैयारी करें।

#1 कांगेरलुस्वाक झील पर नाव सवारी करें कांगेरलुस्वाक झील ग्रीनलैंड की सबसे बड़ी झील है। यहां नाव सवारी करना एक अनोखा अनुभव है। इस झील के किनारे खड़े होकर आप बर्फ से ढके पहाड़ों और खूबसूरत दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। नाव सवारी के दौरान आप अलग-अलग प्रकार के पक्षियों को देख सकते हैं। इसके अलावा यहां की शांत वातावरण में समय बिताना भी बहुत सुखद है। यह स्थान तस्वीरें खींचने के शौकीनों के लिए आदर्श है।

#2 नुक शहर की सैर करें नुक ग्रीनलैंड की राजधानी होने के नाते एक अहम जगह है। यहां आकर आप स्थानीय संस्कृति, कला और इतिहास को करीब से जान सकते हैं। नुक में कई संग्रहालय, कला दीर्घा और पुराने भवन हैं, जो आपको ग्रीनलैंड की समृद्ध विरासत से परिचित कराएंगे। इसके अलावा यहां के स्थानीय बाजारों में आप हस्तनिर्मित सामान खरीद सकते हैं, जो आपकी यात्रा को यादगार बना देंगे। नुके की यात्रा आपको ग्रीनलैंड के जीवनशैली को समझने का मौका देती है।

Advertisement

#3 इलुलिसात आइसफिएर्ड देखें इलुलिसात आइसफिएर्ड को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है और यह ग्रीनलैंड का एक प्रमुख आकर्षण है। यह स्थान विशाल हिमनदों के लिए मशहूर है, जो समुद्र में गिरते हुए बड़े-बड़े हिमखंड बनाते हैं। यहां आकर आप इन हिमखंडों को करीब से देख सकते हैं, जो बेहद रोमांचक अनुभव है। इसके अलावा यहां के ठंडे पानी में तैरते हुए हिमखंडों की आवाज सुनना भी एक अनोखा अनुभव है, जो आपकी यात्रा को यादगार बना देगा।

Advertisement