बादाम के शौकीन हैं? इन 5 रेसिपी को एक बार जरूर आजमाएं
क्या है खबर?
बादाम एक पौष्टिक और स्वादिष्ट नट्स है, जो कई सेहत से जुड़े फायदे देता है। इसमें प्रोटीन, फाइबर और विटामिन-E भरपूर मात्रा में होते हैं। आमतौर पर इसे कच्चा या भुना हुआ स्नैक के रूप में खाया जाता है। आइए आज हम आपको बादाम से बनने वाले कुछ व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जो आपके खाने का मजा दोगुना कर देंगे। इन व्यंजनों को बनाना आसान है और ये आपके रोजमर्रा के खाने में विविधता भी लाएंगे।
#1
बादाम का हलवा
बादाम का हलवा एक खास मिठाई है, जिसे विशेष मौकों पर बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले बादाम को पीसकर उसका पेस्ट बना लिया जाता है, फिर इसमें घी, दूध, चीनी और इलायची पाउडर मिलाकर पकाया जाता है। जब मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो इसे ठंडा करके परोसा जाता है। यह मिठाई न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहतमंद भी है। इसे आप किसी भी समारोह या त्योहार पर बना सकते हैं।
#2
बादाम का दूध
बादाम का दूध एक सेहतमंद पेय है, जिसे आप सुबह के नाश्ते या शाम की चाय के साथ पी सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले बादाम को रात भर पानी में भिगो दें, फिर अगले दिन इन्हें मिक्सी में पीसकर उसका पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को छानकर दूध निकालें और उसमें थोड़ा-सा शहद मिला दें। यह पेय न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है।
#3
बादाम की बिरयानी
बादाम की बिरयानी एक अनोखा व्यंजन है, जिसे आप अपने खास मेहमानों के लिए बना सकते हैं। इसमें बासमती चावल के साथ-साथ मसालेदार ग्रेवी बनाई जाती है, जिसमें पीसे हुए बादाम मिलाए जाते हैं। इस ग्रेवी में प्याज, टमाटर, अदरक-लहसुन का पेस्ट और कई मसाले होते हैं, जो इसे खास बनाते हैं। इस बिरयानी को दम पर पकाया जाता है, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है।
#4
बादाम की कुकीज
बादाम की कुकीज एक बेहतरीन स्नैक हो सकता है, जिसे आप अपने बच्चों या परिवार वालों के लिए बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए मैदा, मक्खन, चीनी, वनीला एसेंस और पीसे हुए बादाम मिलाकर आटा गूंथा जाता है, जिसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर बेक किया जाता है। ये कुकीज कुरकुरी और स्वादिष्ट होती हैं, जिन्हें आप चाय या कॉफी के साथ खा सकते हैं।
#5
बादाम की खीर
बादाम की खीर एक पारंपरिक मिठाई है, जिसे चावल, दूध और चीनी मिलाकर बनाया जाता है। इसमें सूखे मेवे जैसे काजू-बादाम आदि मिलाए जा सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले चावल को धोकर उबालें, फिर दूध डालकर गाढ़ा होने दें। अब इसमें चीनी डालकर अच्छी तरह पकाएं जब तक कि खीर गाढ़ी न हो जाए। अंत में इसमें इलायची पाउडर और सूखे मेवे मिलाकर गर्मागर्म परोसें।