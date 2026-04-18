डेस्क जॉब करते हुए भी आप रह सकते हैं सक्रिय, बस अपनाएं ये 5 आदतें

डेस्क जॉब करने का मतलब यह नहीं है कि आप शारीरिक रूप से सक्रिय नहीं रह सकते। सही रणनीतियों और आदतों के साथ आप अपनी नौकरी के दौरान भी सक्रिय और स्वस्थ रह सकते हैं। इस लेख में हम कुछ सरल तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनसे आप डेस्क जॉब के दौरान भी व्यायाम कर सकते हैं और अपने शरीर को फिट रख सकते हैं। इन तरीकों से आप न केवल स्वस्थ रहेंगे, बल्कि मानसिक रूप से भी ताजगी महसूस करेंगे।

#1 छोटे-छोटे ब्रेक लें और चलें काम के बीच-बीच में छोटे-छोटे ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। इन ब्रेक के दौरान थोड़ा चलने-फिरने से आपकी मांसपेशियों में खिंचाव आएगा और रक्त संचार बेहतर होगा। आप हर घंटे में 5-10 मिनट का ब्रेक लेकर ऑफिस के आसपास थोड़ी दूरी तय कर सकते हैं या ऑफिस के अंदर ही हल्की कसरत कर सकते हैं। इससे आपका शरीर सक्रिय रहेगा और आप थकान महसूस नहीं करेंगे। फोन आदि पर बात करते हुए चलने की कोशिश करें।

#2 खड़े होकर काम करें अगर संभव हो तो खड़े होकर काम करने का प्रयास करें। इससे आपकी मांसपेशियों पर दबाव कम होगा और पीठ दर्द जैसी समस्याओं से बचा जा सकेगा। खड़े होकर काम करने से आपके पैरों में ऊर्जा बनी रह सकती है और आप अधिक सक्रिय महसूस कर सकते हैं। इसके लिए आप खड़े होने की व्यवस्था कर सकते हैं या सामान्य डेस्क को थोड़ा ऊंचा करके खड़े होकर काम कर सकते हैं।

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#3 डेस्क पर हल्की कसरत करें डेस्क पर बैठकर भी आप कुछ हल्की कसरत कर सकते हैं, जैसे कि हाथ-पैर खींचना, गर्दन घुमाना या कंधे दबाना आदि। ये कसरत आपकी मांसपेशियों को ढीला करने में मदद करती हैं और रक्त संचार को बेहतर बनाती हैं। आप अपनी उंगलियों और कलाईयों को भी खींच सकते हैं, जिससे आपके हाथों की ऊर्जा बनी रहती है। इन सरल उपायों से आप अपने काम के दौरान भी सक्रिय रह सकते हैं।

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#4 सीढ़ियां चढ़ें उतरें लिफ्ट के बजाय सीढ़ियां चढ़ना उतारना एक बेहतरीन तरीका है, जिससे आप अपनी दिनचर्या में थोड़ा-बहुत व्यायाम शामिल कर सकते हैं। इससे न केवल आपकी मांसपेशियां मजबूत होंगी, बल्कि दिल का स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। सीढ़ियां चढ़ते समय शरीर की सारी मांसपेशियां काम करती हैं, जिससे कैलोरी बर्न होती है और फिटनेस बनी रहती है। यह आदत आपके शरीर को सक्रिय रखती है और आपको थकान महसूस नहीं होती। इसलिए, ऑफिस जाने या घर लौटते समय हमेशा सीढ़ियां ही चुनें।