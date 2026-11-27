मूंगफली खिचड़ी को एक नया स्वाद देने के साथ-साथ प्रोटीन और स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद फैट का अच्छा स्रोत भी है।

इसे भूनकर या कच्चा मिलाने से खिचड़ी में कुरकुरापन जुड़ता है, जिससे खाने का मजा दोगुना हो जाता है। मूंगफली में मौजूद प्रोटीन और फैट शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और लंबे समय तक भूख को नियंत्रित करने में मदद करते हैं।

इसके अलावा मूंगफली का सेवन दिल की सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है।