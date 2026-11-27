रोजाना खाई जाने वाली खिचड़ी को पौष्टिक बनाने के लिए आजमाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
खिचड़ी भारत में एक लोकप्रिय व्यंजन है, जिसे आमतौर पर दाल और चावल के मेल से बनाया जाता है। यह स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहतमंद भी है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि इसमें कुछ अतिरिक्त सामग्री मिलाकर इसे और भी पौष्टिक बनाया जा सकता है? आइए जानते हैं कि खिचड़ी में क्या-क्या मिलाने से इसके पोषण मूल्य को बढ़ाया जा सकता है और इसे और भी स्वास्थ्यवर्धक बनाया जा सकता है।
#1
सब्जियां मिलाएं
सब्जियां खिचड़ी में मिलाने से इसका पोषण मूल्य बढ़ जाता है। आप गाजर, मटर, शिमला मिर्च, पालक जैसी हरी सब्जियां मिला सकते हैं।
ये न केवल खिचड़ी का स्वाद बढ़ाएंगी, बल्कि विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर भी बनाती हैं। सब्जियां मिलाने से खिचड़ी में फाइबर की मात्रा भी बढ़ती है, जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करता है।
इसके अलावा सब्जियां खिचड़ी को रंग-बिरंगा और आकर्षक बनाती हैं, जिससे बच्चों को भी यह पसंद आएगी।
#2
मूंगफली डालें
मूंगफली खिचड़ी को एक नया स्वाद देने के साथ-साथ प्रोटीन और स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद फैट का अच्छा स्रोत भी है।
इसे भूनकर या कच्चा मिलाने से खिचड़ी में कुरकुरापन जुड़ता है, जिससे खाने का मजा दोगुना हो जाता है। मूंगफली में मौजूद प्रोटीन और फैट शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और लंबे समय तक भूख को नियंत्रित करने में मदद करते हैं।
इसके अलावा मूंगफली का सेवन दिल की सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है।
#3
दही मिलाएं
खिचड़ी में दही मिलाने से इसका स्वाद और पौष्टिकता दोनों ही बढ़ जाते हैं। दही में मौजूद अच्छे जीवाणु पाचन तंत्र को स्वस्थ रखते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाते हैं।
इसके अलावा दही में कैल्शियम और विटामिन-D भी होता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। दही मिलाने से खिचड़ी में क्रीमी टेक्सचर आता है, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है।
यह संयोजन आपके भोजन को स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक बना सकता है।
#4
नारियल मिलाएं
कदूकस किया हुआ नारियल खिचड़ी में मिलाने से इसमें एक अनोखा स्वाद जुड़ता है, जो इसे और भी खास बनाता है।
नारियल में मौजूद फाइबर और स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद फैट पाचन तंत्र को स्वस्थ रखते हैं और ऊर्जा प्रदान करते हैं।
इसके अलावा नारियल में मौजूद तत्व शरीर को हानिकारक चीजों से बचाते हैं और त्वचा को निखारते हैं। नारियल मिलाने से खिचड़ी में एक नई ताजगी और स्वाद जुड़ता है।
#5
हरी मिर्च और अदरक मिलाएं
हरी मिर्च और अदरक मिलाने से खिचड़ी में तीखापन और ताजगी जुड़ती है, जो इसे और भी स्वादिष्ट बनाती है।
हरी मिर्च में विटामिन-C होता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है, जबकि अदरक पाचन तंत्र को बेहतर करता है।
इन सामग्रियों के साथ-साथ आप अपने स्वादानुसार मसाले जैसे जीरा, धनिया पाउडर आदि भी मिला सकते हैं।
इन सभी सामग्रियों का मेल आपकी खिचड़ी को और भी पौष्टिक और स्वादिष्ट बना देगा।