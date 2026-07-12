मानसून के दौरान नाखूनों को फंगस से सुरक्षित रखना

मानसून के दौरान नाखूनों को फंगस से सुरक्षित रखने के लिए आजमाएं ये 5 तरीके

लेखन सयाली 11:08 am Jul 12, 202611:08 am

क्या है खबर?

मानसून का मौसम नमी और उमस से भरा होता है, जो फंगस के विकास के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है। यह सिर्फ त्वचा ही नहीं, बल्कि नाखूनों को भी प्रभावित कर सकता है। फंगस नाखूनों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है और उन्हें कमजोर कर सकता है। आइए आज हम आपको नाखूनों को फंगस से सुरक्षित रखने के कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताते हैं। इन्हें अपनाने से आपके नाखून बिलकुल सुंदर और साफ रहेंगे।