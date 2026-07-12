मानसून के दौरान नाखूनों को फंगस से सुरक्षित रखने के लिए आजमाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
मानसून का मौसम नमी और उमस से भरा होता है, जो फंगस के विकास के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है। यह सिर्फ त्वचा ही नहीं, बल्कि नाखूनों को भी प्रभावित कर सकता है। फंगस नाखूनों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है और उन्हें कमजोर कर सकता है। आइए आज हम आपको नाखूनों को फंगस से सुरक्षित रखने के कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताते हैं। इन्हें अपनाने से आपके नाखून बिलकुल सुंदर और साफ रहेंगे।
#1
नियमित रूप से हाथ धोएं
नाखूनों को फंगस से सुरक्षित रखने का सबसे आसान तरीका है कि आप नियमित रूप से अपने हाथों को अच्छे से धोएं। साबुन और पानी का उपयोग करके अपने हाथों को कम से कम 20 सेकंड तक धोएं। खासकर जब आप बाहर से घर आएं या किसी सार्वजनिक स्थान पर जाएं तो अपने हाथों को अच्छे से धोना न भूलें। इससे आपके नाखूनों पर मौजूद बैक्टीरिया और फंगस को दूर किया जा सकता है।
#2
नाखूनों को सूखा रखें
नाखूनों को हमेशा सूखा रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि नमी फंगस के विकास का मुख्य कारण होती है। जब भी आप हाथ धोएं या बारिश में बाहर जाएं तो अपने हाथों को अच्छी तरह से पोंछ लें। इसके अलावा नाखूनों के आसपास की त्वचा को भी सूखा रखें, ताकि फंगस को पनपने का मौका न मिले। नाखूनों को सूखा रखने के लिए आप टिश्यू पेपर या तौलिये का उपयोग कर सकते हैं।
#3
नाखून काटने का सही तरीका अपनाएं
नाखूनों को समय-समय पर काटना भी जरूरी है, जिससे बढ़त के साथ-साथ सफाई भी सुनिश्चित होती है। लंबे नाखूनों में गंदगी और फंगस जमा होने की संभावना अधिक होती है, इसलिए उन्हें नियमित रूप से काटते रहना चाहिए। नाखूनों को सही आकार में काटें, ताकि उन्हें हवा और रोशनी मिल सके। इसके अलावा नाखूनों को काटते समय ध्यान रखें कि कोई भी फंगस या बैक्टीरिया नष्ट हो जाएं और वे स्वस्थ रहें।
#4
फंगस खत्म करने वाले पाउडर का उपयोग करें
अगर आपके नाखूनों में पहले से ही फंगस हो चुकी है तो फंगस खत्म करने वाले पाउडर का उपयोग करें। यह पाउडर फंगस को खत्म करने में मदद करता है और आपके नाखूनों को फिर से स्वस्थ बनाता है। इसे अपने नाखूनों पर नियमित रूप से लगाएं और डॉक्टर की सलाह अनुसार उपयोग करें। इसके अलावा नाखूनों की सफाई और देखभाल के लिए अन्य फंगस खत्म करने वाले उत्पादों का भी उपयोग करें, ताकि फंगस वापस न आए।
#5
जूते और मोजे बदलते रहें
मानसून के दौरान गीले जूतों या मोजों में रहने से फंगस फैल सकता है, इसलिए इन्हें नियमित रूप से बदलते रहना चाहिए। गीले जूतों या मोजों को कभी भी लंबे समय तक पहनकर न रखें, क्योंकि इससे फंगस विकसित होने की संभावना बढ़ जाती है और पैरों के नाखूनों पर फंगस लग सकता है। इन सरल तरीकों को अपनाकर आप अपने नाखूनों को फंगस मुक्त रख सकते हैं और मानसून के दौरान स्वस्थ बना सकते हैं।